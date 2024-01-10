ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти можна здати у шести країнах ЄС та Туреччині
Київ • УНН
Українці за кордоном можуть здати зразки ДНК для ідентифікації зниклих безвісти родичів до 15 січня у пунктах збору в шести країнах ЄС та Туреччині.
Здати зразки ДНК для впізнання зниклих безвісти родичів можна буде у шести країнах ЄС та Туреччині Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ України в етері телемарафону "Єдині новини". Його слова цитує пресслужба МВС, передає УНН.
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Відповідно до оголошення МВС до 15 січня українці, які нині перебувають за кордоном, мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків. Їхні дані будуть використані для ідентифікації зниклих безвісти родичів.
Для участі у проєкті необхідно заповнити заявку, та надіслати її на електронну адресу [email protected] . Надалі буде визначено місцем забору ДНК-зразків.
"У процесі ідентифікації тіл експертам також допомагають наші міжнародні партнери. Це Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти. Ми співпрацювали з ними упродовж 2023 року, і за цей період відібрали зразки у понад 400 громадян України за кордоном. За допомогою такої співпраці було встановлено близько дев'яносто збігів", — зазначив Леонід Тимченко.
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Нині у Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти знаходиться близько 17 тисяч осіб. На початку осені почав роботу Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
За цей період створено кол-центр, з’явилася можливість подавати звернення через веб-сайт, створювати анкету, заповнювати її для того, щоб була єдина аналітична платформа і можна було опрацювати всі анкети від громадян, які шукають своїх родичів. Окрім цього, представники Секретаріату Уповноваженого на сьогодні працюють у 13 регіонах України.
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Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна почала збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України.