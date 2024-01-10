ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти можна здати у шести країнах ЄС та Туреччині

ukenru
29 березня, 17:57 • 113771 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 136766 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 131435 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 169557 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 144805 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 135917 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 146790 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 147006 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 396139 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172613 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.2 м/с
55 %
748 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

В Україні активізувалися шахраї, що підміняють QR-коди для крадіжки даних: подробиці

29 березня, 23:22 • 43993 перегляди
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 38124 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 43324 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

03:28 • 49469 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

04:05 • 48774 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 245698 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 396107 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 449513 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 457274 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 366037 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 136739 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 134352 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 128358 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 102303 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 110742 перегляди
Актуальне
ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти можна здати у шести країнах ЄС та Туреччині

ДНК-тести для пошуку зниклих безвісти можна здати у шести країнах ЄС та Туреччині

Київ • УНН

 • 30519 перегляди

Українці за кордоном можуть здати зразки ДНК для ідентифікації зниклих безвісти родичів до 15 січня у пунктах збору в шести країнах ЄС та Туреччині.

Здати зразки ДНК для впізнання зниклих безвісти родичів можна буде у шести країнах ЄС та Туреччині Про це заявив заступник Міністра внутрішніх справ України в етері телемарафону "Єдині новини". Його слова цитує пресслужба МВС, передає УНН.

Деталі

Відповідно до оголошення МВС до 15 січня українці, які нині перебувають за кордоном, мають змогу записатися для здачі ДНК-зразків. Їхні дані будуть використані для ідентифікації зниклих безвісти родичів.

Для участі у проєкті необхідно заповнити заявку, та надіслати її на електронну адресу [email protected] . Надалі буде визначено місцем забору ДНК-зразків.

"У процесі ідентифікації тіл експертам також допомагають наші міжнародні партнери. Це Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти. Ми співпрацювали з ними упродовж 2023 року, і за цей період відібрали зразки у понад 400 громадян України за кордоном. За допомогою такої співпраці було встановлено близько дев'яносто збігів", — зазначив Леонід Тимченко.

Пошук зниклих безвісти: розпочато онлайн-запис на здавання зразків ДНК для українців за кордоном02.01.24, 18:12 • 35845 переглядiв

Додатково

Нині у Єдиному реєстрі осіб зниклих безвісти знаходиться близько 17 тисяч осіб. На початку осені почав роботу Секретаріат Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

За цей період створено кол-центр, з’явилася можливість подавати звернення через веб-сайт, створювати анкету, заповнювати її для того, щоб була єдина аналітична платформа і можна було опрацювати всі анкети від громадян, які шукають своїх родичів. Окрім цього, представники Секретаріату Уповноваженого на сьогодні працюють у 13 регіонах України.

Українці в Європі за тиждень здали 165 зразків ДНК для пошуку зниклих безвісти родичів18.12.23, 13:00 • 148852 перегляди

Нагадаємо

Раніше Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна почала збір інформації щодо забору зразків ДНК за кордоном для пошуку зниклих безвісти на території України.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,078.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,847.42