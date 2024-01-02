Пошук зниклих безвісти: розпочато онлайн-запис на здавання зразків ДНК для українців за кордоном

Розпочато онлайн-запис на здавання зразків ДНК для українців за кордоном, рідні яких вважаються безвісти зниклими. Про це повідомляє МВС, передає УНН.

Щоб організувати якісний пошук, нам необхідно більше інформації. Наші громадяни можуть в електронному варіанті дистанційно заповнити цю анкету або прийти до уповноваженого в регіонах - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Деталі

Для того, щоб ідентифікувати тіла в бюро судово-медичних експертиз необхідно мати ДНК родичів для порівняння. Проде чимало українців перебувають за кордоном, тому МВС відкрили онлайн-запис на здавання зразків ДНК, щоб визначити в яких країнах та містах є запит на відкриття додаткових пунктів відбору біоматеріалів.

В повідомленні також зазначено, що заявки приймають до 15 січня 2024 року на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо

29 грудня 2023 року Ігор Клименко повідомив, що наразі вдалося повністю налагодити комунікацію з рідними зниклих безвісти за особливих умов. Проте міністр зауважив, що МВС зіткнулися з проблемою при пошуку безвісти зниклих, пов’язаною з необхідністю забору ДНК.