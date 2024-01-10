ДНК-тесты для поиска пропавших без вести можно сдать в шести странах ЕС и Турции

Сдать образцы ДНК для опознания пропавших без вести родственников можно будет в шести странах ЕС и Турции Об этом заявил заместитель Министра внутренних дел Украины в эфире телемарафона "Единые новости". Его слова цитирует пресс-служба МВД, передает УНН.

Детали

Согласно объявлению МВД до 15 января украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, могут записаться для сдачи ДНК-образцов. Их данные будут использованы для идентификации пропавших без вести родственников.

Для участия в проекте необходимо заполнить заявку, и отправить ее на электронный адрес [email protected] . В дальнейшем будет определено место забора ДНК-образцов.

"В процессе идентификации тел экспертам также помогают наши международные партнеры. Это Международная комиссия по вопросам пропавших без вести. Мы сотрудничали с ними в течение 2023 года, и за этот период отобрали образцы у более 400 граждан Украины за рубежом. С помощью такого сотрудничества было установлено около девяносто совпадений", - отметил Леонид Тимченко.

Поиск пропавших без вести: начата онлайн-запись на сдачу образцов ДНК для украинцев за рубежом

Дополнительно

Сейчас в Едином реестре лиц пропавших без вести находится около 17 тысяч человек. В начале осени начал работу Секретариат Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

За этот период создан колл-центр, появилась возможность подавать обращение через веб-сайт, создавать анкету, заполнять ее для того, чтобы была единая аналитическая платформа и можно было обработать все анкеты от граждан, которые ищут своих родственников. Кроме этого, представители Секретариата Уполномоченного на сегодня работают в 13 регионах Украины.

Украинцы в Европе за неделю сдали 165 образцов ДНК для поиска пропавших без вести родственников

Напомним,

Ранее Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина начала сбор информации по забору образцов ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести на территории Украины.