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Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными - СМИ

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 10:44  •  7063 просмотра

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Расследование российских СМИ выявило, что сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к жестокому обращению с украинскими военнопленными, которые содержатся в колониях на оккупированных территориях Украины.

Сотрудники "российского Красного Креста" могут быть причастны к издевательствам над украинскими военнопленными в колониях, в частности на оккупированной территории. Как передает УНН, об этом говорится в расследовании российских СМИ, которое частично приводит украинское бюро Радио Свободы.

Детали

По данным российских СМИ, в частности, "Медузы", представители "российского Красного Креста" регулярно посещают оккупированные территории и собирают деньги для российских военных и их семей, а украинских беженцев могут принимать в одном помещении с "участниками сво" или дарить им чашки с буквой z.

Также журналисты выяснили, что москва отдельно из федерального бюджета финансирует "российский Красный Крест". В 2023 году российский филиал получил от Международного комитета Красного Креста более 5,5 млн долларов. А в ближайшие годы он получит из российского бюджета более 20 млн долларов, которые предусмотрены в том числе для работы на оккупированных территориях Украины.

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Один из украинских пленных, Орест Грицюк, который до апреля 2023 года был в плену в колонии Горловки Донецкой области, рассказал о посещении лиц, которых назвали российскими представителями Красного Креста. Их было двое, и они присутствовали во время кормления пленных. Украинцам давали очень горячую пищу и заставляли съедать ее очень быстро. Один из представителей "Красного Креста" назвал пленных "украинскими свиньями". После питания пленных повели на плац и заставили хором петь советские военные песни, вспоминает Грицюк. Он рассказал, что представитель "Красного креста" снимал это на видео.

В Украине призвали исключить белорусский Красный Крест из Международного Движения19 июля 2023, 19:20 • 266561 просмотр

В Международном комитете Красного Креста (МККК) считают, что Орест Грицюк неправильно идентифицировал упомянутых им лиц как представителей "Красного Креста". Представитель МККК в Украине Ашиль Деспре заявил, что в МККК никогда не говорили о том, что колонию с украинскими пленными посещали именно сотрудники "российского Красного Креста". Директор регионального управления оперативной деятельности МККК в Европе и Центральной Азии Ариана Бауэр заверила, что на украинских территориях нет сотрудников "российского Красного Креста".

Однако авторы расследования указывают, что о работе на оккупированных украинских территориях "российский Красный Крест" не рассказывает и может использовать для этого своеобразные прокси-организации. Тем не менее, они действуют под брендом Красного Креста, называясь "Донецким Красным Крестом" или "региональной общественной организацией "Общество Красного Креста в Луганской народной республике".

Контекст

Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - крупнейшее в мире гуманитарное объединение для помощи людям. В него входят Международный Комитет Красного Креста и национальные общества в 192 странах мира.

Из-за войны в Украине пропавшими без вести считаются более 20 тысяч человек - Красный Крест19 февраля 2024, 16:01 • 22557 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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