Підозри за фактом розстрілу українських військовополонених будуть оголошені найближчим часом - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора має конкретних встановлених осіб по деяким випадкам розстрілу українських військовополонених, яким найближчим часом буде оголошена підозра.

Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, передає УНН.

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У нас вже є вироки по таких випадках, які були в Чернігові, – вже є вирок суду до довічного засудження майора російської армії, який стратив військовополоненого в березні 2022 року. У нас вже є справи в судах щодо цих випадків. У нас є підозри по Харкову, Харківській області щодо росіян. Ми зараз збираємо матеріали по кількох нещодавніх випадках. Я думаю, що будуть оголошені підозри найближчим часом. Докази збираються, систематизуються. Ми ділимося інформацією з міжнародними партнерами, з Міжнародним кримінальним судом. Ми намагаємось залучити якомога більше ресурсів, держав, щоб показати що відбувається