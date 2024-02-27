Підозри за фактом розстрілу українських військовополонених будуть оголошені найближчим часом - Офіс генпрокурора
Київ • УНН
Генеральна прокуратура встановила осіб, яким незабаром будуть пред'явлені звинувачення у розстрілі українських військовополонених на основі доказів, зібраних та переданих міжнародним партнерам.
Офіс генерального прокурора має конкретних встановлених осіб по деяким випадкам розстрілу українських військовополонених, яким найближчим часом буде оголошена підозра.
Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) розповів керівник Департаменту Офісу генпрокурора з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, передає УНН.
Деталі
У нас вже є вироки по таких випадках, які були в Чернігові, – вже є вирок суду до довічного засудження майора російської армії, який стратив військовополоненого в березні 2022 року. У нас вже є справи в судах щодо цих випадків. У нас є підозри по Харкову, Харківській області щодо росіян. Ми зараз збираємо матеріали по кількох нещодавніх випадках. Я думаю, що будуть оголошені підозри найближчим часом. Докази збираються, систематизуються. Ми ділимося інформацією з міжнародними партнерами, з Міжнародним кримінальним судом. Ми намагаємось залучити якомога більше ресурсів, держав, щоб показати що відбувається
Він зазначив, що за розстрілом українських військовополонених, відео якого оприлюднив портал DeepState 25 лютого 2024 року, стоїть конкретний підрозділ рф, але поки не сказав, про який саме підрозділ йдеться.
Наразі ми перевіряємо цю інформацію. Є дані щодо семи осіб, але повторююсь, ми уточнюємо це. Проблема в таких випадках це те, що не завжди доступ до місця злочину. Тому ми збираємо інформацію різних джерел. Є у нас підстави вважати щодо причетності певного підрозділу рф, але ми поки утримуємося від назви цього підрозділу, коли будемо впевнені, ми ці дані оприлюднимо
Окупанти розстріляли 9 українських військових на Бахмутському напрямку - DeepState25.02.24, 19:48 • 25288 переглядiв
Також, на жаль, це не поодинокі факти, а факти страти наших військовополонених мали місце з самого початку відкритого вторгнення.
В березні місяці - це були в Чернігівській області і в Харківській області. Але наприкінці минулого року, з кінця листопада ці випадки почастішали, їх кількість зростає в геометричній прогресії. Що свідчить про те, що це однозначна політика, яка підтримується вищим керівництвом Збройних сил рф. Якби це був поодинокий випадок, то це були б дії конкретного солдата. В цьому випадку, враховуючи географію і кількість за останній час, це однозначно підтримується вищим керівництвом. У нас немає сумнівів щодо цього
Він також розповів, що росіяни самі опубліковують відео зі стратами українських полонених, намагаючись використовувати всі можливі засоби, зокрема, заходи психологічного впливу для деморалізації наших військ та послабити їх спротив.
Окрім того, прокуратура вже має конкретних встановлених осіб по деяким випадкам розстрілу військовополонених у Авдіївці, Роботиному, Веселому.
Нагадаємо
9 лютого прокуратура розпочала розслідування за фактом вбивства окупантами беззбройних українських військовополонених. росіяни розстріляли одного беззбройного полоненого, а іншого вбили, кинувши гранату в бліндаж.