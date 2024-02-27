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Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 12:26  •  1215 просмотра

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Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.

Офис генерального прокурора имеет конкретных установленных лиц по некоторым случаям расстрела украинских военнопленных, которым в ближайшее время будет объявлено подозрение.

Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) рассказал руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, передает УНН.

Детали

У нас уже есть приговоры по таким случаям, которые были в Чернигове, - уже есть приговор суда к пожизненному осуждению майора российской армии, который казнил военнопленного в марте 2022 года. У нас уже есть дела в судах по этим случаям. У нас есть подозрения по Харькову, Харьковской области в отношении россиян. Мы сейчас собираем материалы по нескольким недавним случаям. Я думаю, что будут объявлены подозрения в ближайшее время. Доказательства собираются, систематизируются. Мы делимся информацией с международными партнерами, с Международным уголовным судом. Мы стараемся привлечь как можно больше ресурсов, государств, чтобы показать, что происходит

- сказал Белоусов.

Он отметил, что за расстрелом украинских военнопленных, видео которого обнародовал портал DeepState 25 февраля 2024 года, стоит конкретное подразделение рф, но пока не сказал, о каком именно подразделении идет речь.

Сейчас мы проверяем эту информацию. Есть данные по семи человек, но повторяюсь, мы уточняем это. Проблема в таких случаях это то, что не всегда доступ к месту преступления. Поэтому мы собираем информацию из разных источников. Есть у нас основания полагать о причастности определенного подразделения рф, но мы пока воздерживаемся от названия этого подразделения, когда будем уверены, мы эти данные обнародуем

- отметил Белоусов.

Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState25 февраля 2024, 17:48 • 22850 просмотров

Также, к сожалению, это не единичные факты, а факты казни наших военнопленных имели место с самого начала открытого вторжения.

В марте месяце - это были в Черниговской области и в Харьковской области. Но в конце прошлого года, с конца ноября эти случаи участились, их количество растет в геометрической прогрессии. Что свидетельствует о том, что это однозначная политика, которая поддерживается высшим руководством Вооруженных сил РФ. Если бы это был единичный случай, то это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководством. У нас нет сомнений относительно этого

- добавил руководитель департамента. 

Он также рассказал, что россияне сами публикуют видео с казнями украинских пленных, пытаясь использовать все возможные средства, в частности, меры психологического воздействия для деморализации наших войск и ослабить их сопротивление.

Кроме того, прокуратура уже имеет конкретных установленных лиц по некоторым случаям расстрела военнопленных в Авдеевке, Роботино, Веселом.

Напомним,

9 февраля прокуратура начала расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. россияне расстреляли одного безоружного пленного, а другого убили, бросив гранату в блиндаж. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
Підозри за фактом розстрілу українських військовополонених будуть оголошені найближчим часом - Офіс генпрокурора
Prosecutor General's Office: Suspicions over shooting of Ukrainian prisoners of war will be announced soon
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