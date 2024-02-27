Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора
Киев • УНН
Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.
Офис генерального прокурора имеет конкретных установленных лиц по некоторым случаям расстрела украинских военнопленных, которым в ближайшее время будет объявлено подозрение.
Об этом в эфире Радио Свобода (проект Свобода.Ранок) рассказал руководитель Департамента Офиса генпрокурора по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Юрий Белоусов, передает УНН.
Детали
У нас уже есть приговоры по таким случаям, которые были в Чернигове, - уже есть приговор суда к пожизненному осуждению майора российской армии, который казнил военнопленного в марте 2022 года. У нас уже есть дела в судах по этим случаям. У нас есть подозрения по Харькову, Харьковской области в отношении россиян. Мы сейчас собираем материалы по нескольким недавним случаям. Я думаю, что будут объявлены подозрения в ближайшее время. Доказательства собираются, систематизируются. Мы делимся информацией с международными партнерами, с Международным уголовным судом. Мы стараемся привлечь как можно больше ресурсов, государств, чтобы показать, что происходит
Он отметил, что за расстрелом украинских военнопленных, видео которого обнародовал портал DeepState 25 февраля 2024 года, стоит конкретное подразделение рф, но пока не сказал, о каком именно подразделении идет речь.
Сейчас мы проверяем эту информацию. Есть данные по семи человек, но повторяюсь, мы уточняем это. Проблема в таких случаях это то, что не всегда доступ к месту преступления. Поэтому мы собираем информацию из разных источников. Есть у нас основания полагать о причастности определенного подразделения рф, но мы пока воздерживаемся от названия этого подразделения, когда будем уверены, мы эти данные обнародуем
Оккупанты расстреляли 9 украинских военных на Бахмутском направлении - DeepState25 февраля 2024, 17:48 • 22850 просмотров
Также, к сожалению, это не единичные факты, а факты казни наших военнопленных имели место с самого начала открытого вторжения.
В марте месяце - это были в Черниговской области и в Харьковской области. Но в конце прошлого года, с конца ноября эти случаи участились, их количество растет в геометрической прогрессии. Что свидетельствует о том, что это однозначная политика, которая поддерживается высшим руководством Вооруженных сил РФ. Если бы это был единичный случай, то это были бы действия конкретного солдата. В этом случае, учитывая географию и количество за последнее время, это однозначно поддерживается высшим руководством. У нас нет сомнений относительно этого
Он также рассказал, что россияне сами публикуют видео с казнями украинских пленных, пытаясь использовать все возможные средства, в частности, меры психологического воздействия для деморализации наших войск и ослабить их сопротивление.
Кроме того, прокуратура уже имеет конкретных установленных лиц по некоторым случаям расстрела военнопленных в Авдеевке, Роботино, Веселом.
Напомним,
9 февраля прокуратура начала расследование по факту убийства оккупантами безоружных украинских военнопленных. россияне расстреляли одного безоружного пленного, а другого убили, бросив гранату в блиндаж.
Подозрения по факту расстрела украинских военнопленных будут объявлены в ближайшее время - Офис генпрокурора
Генеральная прокуратура установила лиц, которым вскоре будут предъявлены обвинения в расстреле украинских военнопленных на основе доказательств, собранных и переданных международным партнерам.
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