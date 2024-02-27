Правительство утвердило новую систему по освобождению пленных украинцев из рф: задачи возложены на специальный Коордштаб

Утверждена информационная система по вопросам обращения с военнопленными, а также переданы задачи Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Функционал по освобождению из плена и возвращению из депортации гражданских возложен на Коордштаб по вопросам обращения с военнопленными - говорится в сообщении.

Коордштаб уполномочен на следующие задачи:

Осуществление полномочий по освобождению из плена государства-агрессора гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии;

Содействие деятельности, связанной с возвращением депортированных государством-агрессором гражданских лиц.

Кроме того, изменения в постановление КМУ от 11 марта 2022 года № 257 "О создании Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными" предусматривают информационную систему по вопросам обращения с военнопленными:

система будет содержать данные о защитниках Украины, которые находятся в плену государства-агрессора, гражданских лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии, и лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Напомним,

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