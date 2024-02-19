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Катар та Україна обговорили співпрацю щодо повернення українських громадян з рф

Катар та Україна обговорили співпрацю щодо повернення українських громадян з рф

Київ • УНН

 • 39160 перегляди

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зустрілася з Державним міністром міжнародного співробітництва Катару, щоб обговорити питання повернення українських громадян з рф за потенційної участі Катару.

На зустрічі з міністром Катару обговорив повернення українських громадян з рф.

Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Деталі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з Державним міністром Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвою Аль-Хатер.

Обговорення стосувалися реалізації пункту 4 Формули миру. Проте на зустрічі розглядалося питання можливості повернення не тільки українських дітей, але й інших категорій громадян, які знаходяться на території рф.

Також сторони обговорили можливість залучення Катару до цього процесу, що відкриває нові можливості для гуманітарної співпраці.

Дякую Катару за сприяння у поверненні додому українців, а також за бажання стати дієвим партнером у цьому напрямку

 – заявив Дмитро Лубінець.

Окрім того, на зустрічі порушено квестію щодо реалізації інших гуманітарних треків, деталі яких будуть відомі згодом.

Кожна поїздка спрямована на те, щоб у майбутньому ми мали конкретні результати. Підтримка наших партнерів — це допомога в захисті прав людини та дитини

– зазначив Дмитро Лубінець.

Лубінець обговорив роботу над поверненням цивільних заручників рф з представниками ООН 14.02.24, 17:10 • 23979 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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