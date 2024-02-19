Катар та Україна обговорили співпрацю щодо повернення українських громадян з рф
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини зустрілася з Державним міністром міжнародного співробітництва Катару, щоб обговорити питання повернення українських громадян з рф за потенційної участі Катару.
На зустрічі з міністром Катару обговорив повернення українських громадян з рф.
Про це повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець провів зустріч з Державним міністром Катару з питань міжнародного співробітництва Лолвою Аль-Хатер.
Обговорення стосувалися реалізації пункту 4 Формули миру. Проте на зустрічі розглядалося питання можливості повернення не тільки українських дітей, але й інших категорій громадян, які знаходяться на території рф.
Також сторони обговорили можливість залучення Катару до цього процесу, що відкриває нові можливості для гуманітарної співпраці.
Дякую Катару за сприяння у поверненні додому українців, а також за бажання стати дієвим партнером у цьому напрямку
Окрім того, на зустрічі порушено квестію щодо реалізації інших гуманітарних треків, деталі яких будуть відомі згодом.
Кожна поїздка спрямована на те, щоб у майбутньому ми мали конкретні результати. Підтримка наших партнерів — це допомога в захисті прав людини та дитини
Лубінець обговорив роботу над поверненням цивільних заручників рф з представниками ООН 14.02.24, 17:10 • 23979 переглядiв