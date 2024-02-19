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Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

Киев  •  УНН

19 февраля 2024, 03:55  •  5198 просмотра

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека встретилась с Государственным министром международного сотрудничества Катара, чтобы обсудить вопрос возвращения украинских граждан из рф при потенциальном участии Катара.

На встрече с министром Катара обсудил возвращение украинских граждан из рф.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с Государственным министром Катара по вопросам международного сотрудничества Лолвой Аль-Хатер.

Обсуждения касались реализации пункта 4 Формулы мира. Однако на встрече рассматривался вопрос возможности возвращения не только украинских детей, но и других категорий граждан, которые находятся на территории рф.

Также стороны обсудили возможность привлечения Катара к этому процессу, что открывает новые возможности для гуманитарного сотрудничества.

Спасибо Катару за содействие в возвращении домой украинцев, а также за желание стать действенным партнером в этом направлении

 - заявил Дмитрий Лубинец.

Кроме того, на встрече затронута квестия по реализации других гуманитарных треков, детали которых будут известны позже.

Каждая поездка направлена на то, чтобы в будущем мы имели конкретные результаты. Поддержка наших партнеров - это помощь в защите прав человека и ребенка

- отметил Дмитрий Лубинец.

Лубинец обсудил работу над возвращением гражданских заложников рф с представителями ООН14 февраля 2024, 15:10 • 21969 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

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