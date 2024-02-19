Катар и Украина обсудили сотрудничество по возвращению украинских граждан из рф

На встрече с министром Катара обсудил возвращение украинских граждан из рф.

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу с Государственным министром Катара по вопросам международного сотрудничества Лолвой Аль-Хатер.

Обсуждения касались реализации пункта 4 Формулы мира. Однако на встрече рассматривался вопрос возможности возвращения не только украинских детей, но и других категорий граждан, которые находятся на территории рф.

Также стороны обсудили возможность привлечения Катара к этому процессу, что открывает новые возможности для гуманитарного сотрудничества.

Спасибо Катару за содействие в возвращении домой украинцев, а также за желание стать действенным партнером в этом направлении - заявил Дмитрий Лубинец.

Кроме того, на встрече затронута квестия по реализации других гуманитарных треков, детали которых будут известны позже.

Каждая поездка направлена на то, чтобы в будущем мы имели конкретные результаты. Поддержка наших партнеров - это помощь в защите прав человека и ребенка - отметил Дмитрий Лубинец.

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