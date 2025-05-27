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Литва вручила ноту протеста рф из-за военных преступлений в Украине

Киев • УНН

 • 484 просмотра

МИД Литвы вызвало представителя посольства рф и вручило ноту протеста из-за убийств военнопленных и обстрелов городов. Литва осуждает военные преступления россии.

Литва вручила ноту протеста рф из-за военных преступлений в Украине

Министерство иностранных дел Литвы вручило ноту протеста представителю посольства рф из-за военных преступлений, совершаемых российскими вооруженными силами. Об этом говорится в сообщении литовского МИД, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что 27 мая МИД Литвы вызвал представителя российского посольства и вручил ему ноту протеста.

Литва решительно осуждает убийства невооруженных украинских военнопленных и усиление обстрелов украинских городов из ракет и беспилотников. Эти нападения убивают и наносят серьезные ранения невинным гражданским лицам, включая детей, и разрушают гражданскую инфраструктуру

- указывается в сообщении.

В МИД Литвы добавили, что такие действия являются военными преступлениями, не имеют срока давности, и все виновные в их совершении рано или поздно будут привлечены к ответственности.

"россия демонстрирует агрессивную позицию по продолжению вызванной ею войны и фактически отвергает усилия международного сообщества остановить убийства украинских граждан. Литва и дальше будет делать все возможное для поддержки усилий Украины по защите от нападающих", - отметили в МИД страны.

Напомним

На прошлой неделе президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что если НАТО не выполнит свое обещание членства для Украины, это будет серьезным ударом по репутации Альянса. По его словам, Украину необходимо пригласить на саммит НАТО в Гааге в июне, чтобы она могла представить свою позицию по этим вопросам.

В Литве прошли первые учения по самостоятельному обслуживанию и эксплуатации HIMARS24.05.25, 04:22 • 4380 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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