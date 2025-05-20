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Відмова НАТО від обіцянки членства України вдарить по репутації Альянсу - Науседа

Київ • УНН

 • 1348 перегляди

Президент Литви заявив, що відмова НАТО від обіцянки членства Україні буде серйозним ударом по репутації Альянсу. Він наголосив на важливості запрошення України на саміт НАТО.

Відмова НАТО від обіцянки членства України вдарить по репутації Альянсу - Науседа

Якщо НАТО не виконає свою обіцянку членства для України, це буде серйозним ударом по репутації Альянсу. Про це  заявив президент Литви Ґітанас Науседа, передає УНН з посиланням на LRT.

Ми дуже чітко посилили формулювання щодо перспектив України в НАТО принаймні на трьох останніх самітах Альянсу. А тепер просто взяти й усе це прибрати – це дуже сильно зашкодить авторитету НАТО. Це був би величезний удар по репутації НАТО

- сказав Науседа.

На його думку, Україну необхідно запросити на саміт НАТО в Гаазі в червні, щоб вона могла представити свою позицію з цих питань.

З посиланням на дипломатичні джерела, кілька закордонних ЗМІ раніше повідомляли, що Сполучені Штати не хочуть, аби Україна була представлена на цьому саміті. Водночас росія постійно висуває умову миру - невступ України до очолюваного США військового альянсу.

Доповнення

У підсумковому комюніке саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року зазначено, що "Україна стане членом НАТО, коли союзники погодяться та будуть виконані відповідні умови".

НАТО вперше пообіцяло прийняти Україну до свого складу ще у 2008 році на саміті в Бухаресті, але тоді не були визначені конкретні умови для цього.

Науседа вважає, що є два шляхи для України отримати західні гарантії безпеки. Перший — це постійне зміцнення власної армії, другий — вступ до НАТО

Однак, за його словами, другий варіант був би ефективнішим для країн Альянсу.

(Сильна українська армія) – це навіть виражено у цифрах, приблизно 50 мільярдів євро, можливо трохи більше, на рік. І виникає питання, чи готовий західний світ щороку витрачати такі справді значні кошти на цю мету

- зазначив Науседа.

"Якщо так — чудово, але маємо підстави вважати, що щороку цей процес супроводжується політичними труднощами, часто не вдається зібрати необхідну суму, і ми не знаємо аж до останньої хвилини, чи зможемо надати Україні достатню підтримку", – сказав президент Литви.

"Саме тому членство в НАТО (…) мабуть, є найдешевшим шляхом до гарантій безпеки для України", – додав він.

Нагадаємо

Міністри оборони країн НАТО зберуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 5 червня 2025 року. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте головуватиме на зустрічі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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