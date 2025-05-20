Відмова НАТО від обіцянки членства України вдарить по репутації Альянсу - Науседа

Якщо НАТО не виконає свою обіцянку членства для України, це буде серйозним ударом по репутації Альянсу. Про це заявив президент Литви Ґітанас Науседа, передає УНН з посиланням на LRT.

Ми дуже чітко посилили формулювання щодо перспектив України в НАТО принаймні на трьох останніх самітах Альянсу. А тепер просто взяти й усе це прибрати – це дуже сильно зашкодить авторитету НАТО. Це був би величезний удар по репутації НАТО - сказав Науседа.

На його думку, Україну необхідно запросити на саміт НАТО в Гаазі в червні, щоб вона могла представити свою позицію з цих питань.

З посиланням на дипломатичні джерела, кілька закордонних ЗМІ раніше повідомляли, що Сполучені Штати не хочуть, аби Україна була представлена на цьому саміті. Водночас росія постійно висуває умову миру - невступ України до очолюваного США військового альянсу.

Доповнення

У підсумковому комюніке саміту НАТО у Вільнюсі 2023 року зазначено, що "Україна стане членом НАТО, коли союзники погодяться та будуть виконані відповідні умови".

НАТО вперше пообіцяло прийняти Україну до свого складу ще у 2008 році на саміті в Бухаресті, але тоді не були визначені конкретні умови для цього.

Науседа вважає, що є два шляхи для України отримати західні гарантії безпеки. Перший — це постійне зміцнення власної армії, другий — вступ до НАТО

Однак, за його словами, другий варіант був би ефективнішим для країн Альянсу.

(Сильна українська армія) – це навіть виражено у цифрах, приблизно 50 мільярдів євро, можливо трохи більше, на рік. І виникає питання, чи готовий західний світ щороку витрачати такі справді значні кошти на цю мету - зазначив Науседа.

"Якщо так — чудово, але маємо підстави вважати, що щороку цей процес супроводжується політичними труднощами, часто не вдається зібрати необхідну суму, і ми не знаємо аж до останньої хвилини, чи зможемо надати Україні достатню підтримку", – сказав президент Литви.

"Саме тому членство в НАТО (…) мабуть, є найдешевшим шляхом до гарантій безпеки для України", – додав він.

Нагадаємо

Міністри оборони країн НАТО зберуться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 5 червня 2025 року. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте головуватиме на зустрічі.