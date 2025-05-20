Отказ НАТО от обещания членства Украине ударит по репутации Альянса – Науседа

Если НАТО не выполнит свое обещание членства для Украины, это будет серьезным ударом по репутации Альянса. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает УНН со ссылкой на LRT.

Мы очень четко усилили формулировки относительно перспектив Украины в НАТО, по крайней мере, на трех последних саммитах Альянса. А теперь просто взять и все это убрать – это очень сильно навредит авторитету НАТО. Это был бы огромный удар по репутации НАТО - сказал Науседа.

По его мнению, Украину необходимо пригласить на саммит НАТО в Гааге в июне, чтобы она могла представить свою позицию по этим вопросам.

Со ссылкой на дипломатические источники, несколько зарубежных СМИ ранее сообщали, что Соединенные Штаты не хотят, чтобы Украина была представлена на этом саммите. В то же время россия постоянно выдвигает условие мира - невступление Украины в возглавляемый США военный альянс.

Дополнение

В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году отмечено, что "Украина станет членом НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены соответствующие условия".

НАТО впервые пообещало принять Украину в свой состав еще в 2008 году на саммите в Бухаресте, но тогда не были определены конкретные условия для этого.

Науседа считает, что есть два пути для Украины получить западные гарантии безопасности. Первый — это постоянное укрепление собственной армии, второй — вступление в НАТО

Однако, по его словам, второй вариант был бы более эффективным для стран Альянса.

(Сильная украинская армия) – это даже выражено в цифрах, примерно 50 миллиардов евро, возможно, чуть больше, в год. И возникает вопрос, готов ли западный мир ежегодно тратить такие действительно значительные средства на эти цели - отметил Науседа.

"Если да — прекрасно, но у нас есть основания полагать, что каждый год этот процесс сопровождается политическими трудностями, часто не удается собрать необходимую сумму, и мы не знаем до последней минуты, сможем ли мы оказать Украине достаточную поддержку", – сказал президент Литвы.

"Именно поэтому членство в НАТО (…) пожалуй, является самым дешевым путем к гарантиям безопасности для Украины", – добавил он.

Напомним

Министры обороны стран НАТО соберутся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 5 июня 2025 года. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте будет председательствовать на встрече.