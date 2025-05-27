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Литва вручила ноту протесту рф через військові злочини в Україні

Київ • УНН

 • 508 перегляди

МЗС Литви викликало представника посольства рф та вручило ноту протесту через вбивства військовополонених і обстріли міст. Литва засуджує воєнні злочини росії.

Литва вручила ноту протесту рф через військові злочини в Україні

Міністерство закордонних справ Литви вручило ноту протесту представнику посольства рф через військові злочини, які вчиняють російські збройні сили. Про це йдеться у повідомленні литовського МЗС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що 27 травня МЗС Литви викликало представника російського посольства та вручило йому ноту протесту.

Литва рішуче засуджує вбивства неозброєних українських військовополонених і посилення обстрілів українських міст із ракет і безпілотників. Ці напади вбивають та завдають серйозних поранень невинним цивільним особам, включаючи дітей, і руйнують цивільну інфраструктуру

- вказується у повідомленні.

В МЗС Литви додали, що такі дії є воєнними злочинами, не мають строку давності, і всі винні в їх скоєнні рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності.

"росія демонструє агресивну позицію щодо продовження спричиненої нею війни та фактично відкидає зусилля міжнародної спільноти зупинити вбивства українських громадян. Литва й надалі робитиме все можливе для підтримки зусиль України у захисті від нападників", - зазначили в МЗС країни.

Нагадаємо

Минулого тижня президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що якщо НАТО не виконає свою обіцянку членства для України, це буде серйозним ударом по репутації Альянсу. За його словами, Україну необхідно запросити на саміт НАТО в Гаазі в червні, щоб вона могла представити свою позицію з цих питань.

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Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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