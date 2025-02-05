Литва показала впечатляющие результаты интеграции украинских беженцев - данные ООН

ukenru
Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
12:05 • 44677 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
11:37 • 34785 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
11:00 • 47328 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 95264 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 112854 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 118197 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 118980 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 115368 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны
4 февраля, 15:03 • 108659 просмотра

Зеленский анонсировал изменения в системе военной авиации: дал задание министру обороны

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия
4 февраля, 13:18 • 104936 просмотра

Ryanair готовится к возобновлению полетов в Украину: какие условия

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

Гренландия назначила досрочные выборы на фоне интереса Трампа

5 февраля, 03:37 • 101221 просмотра
У россии проблемы с пополнением армии - ISW

У россии проблемы с пополнением армии - ISW

5 февраля, 04:11 • 58100 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 100129 просмотра
В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

08:49 • 33934 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 56185 просмотра
публикации
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

12:05 • 44677 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

08:49 • 100129 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 137117 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 155304 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 183980 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 6937 просмотра
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

13:04 • 6818 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 56185 просмотра
Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

Мел Си намекнула на возможное воссоединение Spice Girls к 30-летию «Wannabe»

4 февраля, 15:09 • 106283 просмотра
Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

4 февраля, 14:43 • 105839 просмотра
Актуальное
Литва показала впечатляющие результаты интеграции украинских беженцев - данные ООН

Литва показала впечатляющие результаты интеграции украинских беженцев - данные ООН

Киев  •  УНН

 • 8358 просмотра

Read in English

53% украинских беженцев в Литве имеют официальную работу, а 83% детей учатся в школах. ООН выделит 10,9 млн долларов на дальнейшую поддержку 55 тысяч беженцев до 2025 года.

В ООН отмечают, что поддержка украинцев в Литве должна оставаться сильной. В организации представили региональный план, на который, в контексте обеспечения преспективных направлений украинских беженцев, уже заинтересованно отреагировали в Литве.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Детали

Согласно исследованию ООН, 53% украинских беженцев трудоспособного возраста в Литве имеют постоянную работу с официальным трудовым договором.

Кроме того, в 2023/2024 учебном году 83% детей беженцев в возрасте 7-18 лет, по словам их родителей, были зачислены в литовские школы.

Другие ключевые выводы свидетельствуют о следующем:

78% беженцев проживают в частном жилье;

83% имеют доступ к медицинскому обслуживанию;

72% сообщают о положительных отношениях с принимающей общиной.

Эти показатели указывают на благоприятную среду для украинских беженцев в Литве.

- говорится в докладе.

Также сообщается о Региональном плане реагирования на беженцев до 2025 года. По этому проекту, запланированная сумма для поддержки 55 000 беженцев в Литве достигает 10,9 миллионов долларов США.

Литва не исключает отправку своих военных в Украину при одном условии15.01.25, 12:00 • 34972 просмотра

Мы должны продолжать поддерживать миллионы украинцев, которые вынуждены покинуть свои дома. .... Мы продолжаем надеяться на лучшие дни в Украине, мы должны обеспечить, чтобы эта поддержка оставалась сильной

- сказала Анника Сандлунд, представитель УВКБ ООН в странах Северной Европы и Балтии.

Справочно

Региональный план реагирования на беженцев представляет финансовые потребности для обеспечения постоянного доступа к правовому статусу и правам, инвестирования в социально-экономическую интеграцию и переход от экстренной помощи к долгосрочным стратегиям, которые интегрируют беженцев в национальные системы.

В Литве заинтересованные партнеры использовали бы средства для реализации таких инициатив, как:

интеграция молодежи,

образовательные семинары для взрослых и детей,

семинары по профессиональным навыкам,

языковые курсы,

поддержка предпринимательства,

усиление социальной сплоченности,

психическое здоровье и психосоциальная поддержка,

тренинги по цифровым навыкам,

основные потребности новоприбывших 

и так далее.

США останавливает программу U4U для украинских беженцев 28.01.25, 09:34 • 38324 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНаши за границей
organizatsiya-obedinennikh-natsiiОрганизация Объединенных Наций
litvaЛитва
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы