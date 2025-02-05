Литва показала впечатляющие результаты интеграции украинских беженцев - данные ООН
Киев • УНН
53% украинских беженцев в Литве имеют официальную работу, а 83% детей учатся в школах. ООН выделит 10,9 млн долларов на дальнейшую поддержку 55 тысяч беженцев до 2025 года.
В ООН отмечают, что поддержка украинцев в Литве должна оставаться сильной. В организации представили региональный план, на который, в контексте обеспечения преспективных направлений украинских беженцев, уже заинтересованно отреагировали в Литве.
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Детали
Согласно исследованию ООН, 53% украинских беженцев трудоспособного возраста в Литве имеют постоянную работу с официальным трудовым договором.
Кроме того, в 2023/2024 учебном году 83% детей беженцев в возрасте 7-18 лет, по словам их родителей, были зачислены в литовские школы.
Другие ключевые выводы свидетельствуют о следующем:
78% беженцев проживают в частном жилье;
83% имеют доступ к медицинскому обслуживанию;
72% сообщают о положительных отношениях с принимающей общиной.
Эти показатели указывают на благоприятную среду для украинских беженцев в Литве.
Также сообщается о Региональном плане реагирования на беженцев до 2025 года. По этому проекту, запланированная сумма для поддержки 55 000 беженцев в Литве достигает 10,9 миллионов долларов США.
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Мы должны продолжать поддерживать миллионы украинцев, которые вынуждены покинуть свои дома. .... Мы продолжаем надеяться на лучшие дни в Украине, мы должны обеспечить, чтобы эта поддержка оставалась сильной
Справочно
Региональный план реагирования на беженцев представляет финансовые потребности для обеспечения постоянного доступа к правовому статусу и правам, инвестирования в социально-экономическую интеграцию и переход от экстренной помощи к долгосрочным стратегиям, которые интегрируют беженцев в национальные системы.
В Литве заинтересованные партнеры использовали бы средства для реализации таких инициатив, как:
интеграция молодежи,
образовательные семинары для взрослых и детей,
семинары по профессиональным навыкам,
языковые курсы,
поддержка предпринимательства,
усиление социальной сплоченности,
психическое здоровье и психосоциальная поддержка,
тренинги по цифровым навыкам,
основные потребности новоприбывших
и так далее.
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