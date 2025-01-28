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США останавливает программу U4U для украинских беженцев

США останавливает программу U4U для украинских беженцев

Киев  •  УНН

 • 7609 просмотра

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USCIS приостанавливает прием заявок по программе United for Ukraine для украинских беженцев. Решение связано с исполнительным указом «Защита наших границ» от 20 января 2025 года.

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) прекращает действие программы для граждан Украины, которые из-за широкомасштабной агрессии России ищут убежище в Штатах. 

Передает УНН со ссылкой на VOA.

"В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года "Защита наших границ", Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке", - сообщает USCIS.

Важно отметить, что ведомство рассмотрит все запросы, которые уже были поданы.

Программа Uniting for Ukraine, U4U (Единение ради Украины) предоставляет возможность гражданам Украины и их ближайшим родственникам приехать в США и временно находиться в стране в соответствии с утвержденным сроком (2 года).

Граждане Украины в рамках программы U4U должны иметь спонсора в США, который соглашается оказывать им финансовую поддержку во время их пребывания в стране.

Подача спонсором заявления по форме I-134А "Онлайн-запрос на участие в программе в качестве спонсора и право на финансовую поддержку" в USCIS - является первым шагом в указанном процессе "Единение ради Украины". Уполномоченные органы проверят спонсора, чтобы убедиться, что он способен финансово поддерживать человека во время пребывания в США. 

Напомним,

 УНН сообщал, что Министерство внутренней безопасности США издало распоряжение о приостановлении программ временного въезда иммигрантов. Решение затронет украинцев, кубинцев, венесуэльцев и других.  

Украинский офис USAID получил приказ остановить все проекты и расходы после распоряжения Госдепа США. Приостановление продлится 90 дней для проведения аудита программ помощи.

Чиновники Трампа приостанавливают программы приема иммигрантов, в том числе украинцев - NYT25.01.25, 10:53 • 52329 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
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