США зупиняє програму U4U для українських біженців

Служба громадянства та імміграції США (USCIS) припиняє дію програми для громадян України, які через широкомасштабну агресію росії шукають притулок у Штатах.

Передає УНН із посиланням на VOA.

У зв’язку з виконавчим указом від 20 січня 2025 року "Захист наших кордонів", Служба громадянства та імміграції США призупиняє приймання форми I-134A, онлайн-запиту на підтримку та декларації про фінансову підтримку - повідомляє USCIS.

Важливо зазначити, що відомство розгляне всі запити, які вже були подані.

Довідково

Програма Uniting for Ukraine, U4U (Єднання заради України) надає можливість громадянам України та їхнім найближчим родичам приїхати до США і тимчасово знаходитися в країні відповідно до затвердженого терміну (2 роки).

Громадяни України у рамках програми U4U повинні мати спонсора у США, який погоджується надавати їм фінансову підтримку під час їхнього перебування у країні.

Подання спонсором заяви за формою I-134А "Онлайн-запит на участь у програмі як спонсора та право на фінансову підтримку" до USCIS - є першим кроком у зазначеному процесі "Єднання заради України". Уповноважені органи перевірить спонсора, щоб переконатися, що він здатен фінансово підтримувати особу під час перебування у США.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що Міністерство внутрішньої безпеки США видало розпорядження про призупинення програм тимчасового в'їзду іммігрантів. Рішення зачепить українців, кубинців, венесуельців та інших.

Український офіс USAID отримав наказ зупинити всі проєкти та видатки після розпорядження Держдепу США. Призупинення триватиме 90 днів для проведення аудиту програм допомоги.

Чиновники Трампа призупиняють програми прийому іммігрантів, у тому числі українців - NYT