Литва показала вражаючі результати інтеграції українських біженців - дані ООН
Київ • УНН
53% українських біженців у Литві мають офіційну роботу, а 83% дітей навчаються у школах. ООН виділить 10,9 млн доларів на подальшу підтримку 55 тисяч біженців до 2025 року.
В ООН наголошують, що підтримка українців у Литві має залишатися сильною. В організації представили регіональний план, на який, у контексті забезпечення преспективних напрямків українських біженців, вже зацікавлено відреагували у Литві.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.
Деталі
Згідно з дослідженням ООН, 53% українських біженців працездатного віку в Литві мають постійну роботу з офіційним трудовим договором.
Крім того, у 2023/2024 навчальному році 83% дітей біженців у віці 7-18 років, за словами їхніх батьків, були зараховані до литовських шкіл.
Інші ключові висновки свідчать про наступне:
78% біженців проживають у приватному житлі;
83% мають доступ до медичного обслуговування;
72% повідомляють про позитивні стосунки з приймаючою громадою.
Ці показники вказують на сприятливе середовище для українських біженців у Литві.
Також повідомляється про Регіональний план реагування на біженців до 2025 року. Щодо цього проєкту, запланована сума для підтримки 55 000 біженців у Литві сягає 10,9 мільйонів доларів США.
Литва не виключає відправку в Україну своїх військових за однієї умови15.01.25, 12:00 • 35183 перегляди
Ми повинні продовжувати підтримувати мільйони українців, які змушені залишити свої домівки. .. Ми продовжуємо сподіватися на кращі дні в Україні, ми повинні забезпечити, щоб ця підтримка залишалася сильною
Довідково
Регіональний план реагування на біженців представляє фінансові потреби для забезпечення постійного доступу до правового статусу та прав, інвестування в соціально-економічну інтеграцію та перехід від екстреної допомоги до довгострокових стратегій, які інтегрують біженців у національні системи.
У Литві зацікавлені партнери використали б кошти для реалізації таких ініціатив, як:
інтеграція молоді,
освітні семінари для дорослих і дітей,
семінари з професійних навичок,
мовні курси,
підтримка підприємництва,
посилення соціальної згуртованості,
психічне здоров’я та психосоціальна підтримка,
тренінги з цифрових навичок,
основні потреби новоприбулих
та інше.
США зупиняє програму U4U для українських біженців 28.01.25, 09:34 • 38725 переглядiв