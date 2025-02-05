Литва показала вражаючі результати інтеграції українських біженців - дані ООН

В ООН наголошують, що підтримка українців у Литві має залишатися сильною. В організації представили регіональний план, на який, у контексті забезпечення преспективних напрямків українських біженців, вже зацікавлено відреагували у Литві.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Деталі

Згідно з дослідженням ООН, 53% українських біженців працездатного віку в Литві мають постійну роботу з офіційним трудовим договором.

Крім того, у 2023/2024 навчальному році 83% дітей біженців у віці 7-18 років, за словами їхніх батьків, були зараховані до литовських шкіл.

Інші ключові висновки свідчать про наступне:

78% біженців проживають у приватному житлі;

83% мають доступ до медичного обслуговування;

72% повідомляють про позитивні стосунки з приймаючою громадою.

Ці показники вказують на сприятливе середовище для українських біженців у Литві.

Також повідомляється про Регіональний план реагування на біженців до 2025 року. Щодо цього проєкту, запланована сума для підтримки 55 000 біженців у Литві сягає 10,9 мільйонів доларів США.

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Ми повинні продовжувати підтримувати мільйони українців, які змушені залишити свої домівки. .. Ми продовжуємо сподіватися на кращі дні в Україні, ми повинні забезпечити, щоб ця підтримка залишалася сильною