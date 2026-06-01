Лишит ли Европа украинцев призывного возраста защиты: в Еврокомиссии планы не подтвердили, но и не опровергли — СМИ

В Еврокомиссии не подтвердили и не опровергли планы по лишению защиты мужчин из Украины призывного возраста, передает УНН со ссылкой на DW.

В ответ на вопрос о таких сообщениях официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе заявил корреспонденту DW, что поддержка Украины остается "непоколебимой", и напомнил, что Евросоюз предоставил убежище примерно 4 миллионам украинцев в рамках Директивы о временной защите (TPD). Нынешний режим защиты действует до марта 2027 года, а шаги, которые будут предприняты после этого срока, обсуждаются сейчас Еврокомиссией со странами ЕС. В то же время Ламмерт сказал, что на данном этапе не может сообщить о каких-либо конкретных планах или предложениях.

Ранее о возможном исключении мужчин-призывников из Украины из схемы защиты написало издание Euractiv. Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомились журналисты, среди обсуждаемых вариантов есть продление временной защиты с сужением сферы ее применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально. Такое ограничение могли бы применять к новым заявителям, ищущим временную защиту.

По данным Euractiv, в марте 2026 года временный статус защиты в ЕС имели 4,33 млн украинцев, 1,27 млн из них проживали в Германии. 26,6% от общего количества обладателей такого статуса – взрослые мужчины. Ранее спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон в эксклюзивном интервью DW заявила, что ожидает продления временной защиты еще на один год, но консенсуса относительно ограничений для мужчин мобилизационного возраста внутри Евросоюза пока нет. Страны продолжают его обсуждение.