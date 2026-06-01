Лишит ли Европа украинцев призывного возраста защиты: в Еврокомиссии планы не подтвердили, но и не опровергли — СМИ

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Еврокомиссия обсуждает со странами ЕС будущее временной защиты после 2027 года. Среди вариантов рассматривается ограничение статуса для мужчин призывного возраста.

В Еврокомиссии не подтвердили и не опровергли планы по лишению защиты мужчин из Украины призывного возраста, передает УНН со ссылкой на DW.

Детали

В ответ на вопрос о таких сообщениях официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт на брифинге в Брюсселе заявил корреспонденту DW, что поддержка Украины остается "непоколебимой", и напомнил, что Евросоюз предоставил убежище примерно 4 миллионам украинцев в рамках Директивы о временной защите (TPD). Нынешний режим защиты действует до марта 2027 года, а шаги, которые будут предприняты после этого срока, обсуждаются сейчас Еврокомиссией со странами ЕС. В то же время Ламмерт сказал, что на данном этапе не может сообщить о каких-либо конкретных планах или предложениях.

Ранее о возможном исключении мужчин-призывников из Украины из схемы защиты написало издание Euractiv. Согласно внутреннему документу Совета ЕС, с которым ознакомились журналисты, среди обсуждаемых вариантов есть продление временной защиты с сужением сферы ее применения, в частности путем исключения мужчин призывного возраста или лиц, выехавших из Украины нелегально. Такое ограничение могли бы применять к новым заявителям, ищущим временную защиту.

По данным Euractiv, в марте 2026 года временный статус защиты в ЕС имели 4,33 млн украинцев, 1,27 млн из них проживали в Германии. 26,6% от общего количества обладателей такого статуса – взрослые мужчины. Ранее спецпосланница ЕС по вопросам украинцев Илва Йоханссон в эксклюзивном интервью DW заявила, что ожидает продления временной защиты еще на один год, но консенсуса относительно ограничений для мужчин мобилизационного возраста внутри Евросоюза пока нет. Страны продолжают его обсуждение.

Антонина Туманова

