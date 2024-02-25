Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

Лидер ультраправой популистской Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что поддерживает любую помощь для Украины. Об этом он написал в Х, пишет УНН.

PVV поддерживает Украину и готова обсуждать любые формы помощи. Но уходящее в отставку правительство не может заключить соглашение на десять лет, - отметил Вилдерс.

Детали

Он также добавил, что войну, которую россия начала против Украины два года назад, можно назвать только незаконной и варварской.

Напомним

Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановление справедливости для Украины.