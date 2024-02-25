Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине
Киев • УНН
Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.
Лидер ультраправой популистской Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что поддерживает любую помощь для Украины. Об этом он написал в Х, пишет УНН.
PVV поддерживает Украину и готова обсуждать любые формы помощи. Но уходящее в отставку правительство не может заключить соглашение на десять лет,
Детали
Он также добавил, что войну, которую россия начала против Украины два года назад, можно назвать только незаконной и варварской.
Напомним
Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановление справедливости для Украины.
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине
Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.
"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального
Руководитель разведки Министерства обороны Украины заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер по естественным причинам от тромба, вопреки заявлениям о его отравлении.
"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет
Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство
Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.
Глава МИД Германии Анналена Бербок посетила Николаев: детали визита
Министр иностранных дел Германии Анналена Бурбок посетила Николаев, чтобы обсудить текущую ситуацию и убытки от войны с местными чиновниками и осмотреть солнечные опреснительные системы, которые финансируются немецкой организацией.
Стратегическая цель рф не изменилась: Буданов о целях рф в войне
По словам руководителя военной разведки Украины, стратегической целью россии остается уничтожение украинской государственности.
Строительство евроколеи от границы с ЕС до Львова планируют начать в этом году - Кубраков
По словам вице-премьер-министра Александра Кубракова, строительство участка Мостиска-Скнилов европейской колеи из Польши во Львов начнется уже в этом году.
россия работает над тем, чтобы задержать и сорвать поставки западных вооружений в Украину - Буданов
По словам руководителя военной разведки Украины, россия работает над планами задержки и срыва поставок западных вооружений в Украину.
Он упадет: Буданов о Крымском мосте
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины заверил журналистов, что Крымский мост будет разрушен, поскольку все работают над этим.
Стефанчук анонсировал событие, которое подтвердит продвижение интересов Украины в Конгрессе США
Председатель ВР сообщил, что в ближайшее время появится новый пример межпарламентского сотрудничества для продвижения интересов Украины в Конгрессе США.