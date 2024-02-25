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Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 14:20  •  7277 просмотра

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Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.

Лидер ультраправой популистской Партии свободы (PVV) Нидерландов Герт Вилдерс заявил, что поддерживает любую помощь для Украины. Об этом он написал в Х, пишет УНН.

PVV поддерживает Украину и готова обсуждать любые формы помощи. Но уходящее в отставку правительство не может заключить соглашение на десять лет,

- отметил Вилдерс.

Детали

Он также добавил, что войну, которую россия начала против Украины два года назад, можно назвать только незаконной и варварской.

Напомним

Нидерланды и Европейская Комиссия проведут международную конференцию в Гааге 2 апреля, чтобы обсудить восстановление справедливости для Украины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаПолитика
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
gaagaГаага
niderlandiНидерланды
ukrainaУкраина
Лідер правої партії Нідерландів Вілдерс заявив про готовність допомогти Україні
The leader of the right-wing party of the Netherlands, Wilders, declared his readiness to help Ukraine
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