Лідер правої партії Нідерландів Вілдерс заявив про готовність допомогти Україні
Київ • УНН
Лідер ультраправої голландської Партії свободи заявив, що підтримує допомогу Україні і назвав війну росії проти України незаконною і варварською.
Лідер ультраправої популістської Партії свободи (PVV) Нідерландів Герт Вілдерс заявив, що підтримує будь-яку допомогу для України. Про це він написав у Х, пише УНН.
PVV підтримує Україну та готова обговорювати будь-які форми допомоги. Але уряд, що йде у відставку, не може укласти угоду на десять років,
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Він також додав, що війну, яку росія розпочала проти України два роки тому, можна назвати лише незаконною та варварською.
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Нідерланди та Європейська Комісія проведуть міжнародну конференцію в Гаазі 2 квітня, щоб обговорити відновлення справедливості для України.