Лидер неудавшегося переворота в Бенине скрывается, судьба заложников неизвестна
Лидер неудавшегося переворота в Бенине, подполковник Паскаль Тигри, скрывается. Судьба заложников, удерживаемых повстанцами, остается неясной.
В Бенине, спустя день после попытки военного переворота, предполагаемый лидер мятежников, подполковник Паскаль Тигри, скрывается, а местонахождение и судьба заложников, удерживаемых повстанцами, остаются неясными. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Подробности
В воскресенье утром группа солдат, назвавшая себя Комитетом по вопросам возрождения, ворвалась в здание национального телевидения. Под руководством Тигри, который ранее был членом охраны президента Патриса Талона, восемь солдат объявили об отстранении президента, роспуске правительства и приостановлении деятельности государственных учреждений.
Подавление
Переворот был сорван в тот же день силами бенинской армии, которую поддержали нигерийские воздушные и наземные силы. Сообщается, что было арестовано по меньшей мере дюжина солдат, но местонахождение Тигри пока неизвестно.
Реакция властей
Президент Патрис Талон назвал попытку переворота "бессмысленной авантюрой" и заявил, что ситуация находится под контролем. Он пообещал наказать мятежников и обеспечить безопасность заложников, среди которых, вероятно, есть высокопоставленные военные офицеры.
Сейчас в Котону, административном центре Бенина, на улицах дежурят солдаты, и спокойствие вернулось. Президент Талон не раскрыл личности и точное количество удерживаемых заложников.
