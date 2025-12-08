$42.060.13
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Лидер неудавшегося переворота в Бенине скрывается, судьба заложников неизвестна

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Лидер неудавшегося переворота в Бенине, подполковник Паскаль Тигри, скрывается. Судьба заложников, удерживаемых повстанцами, остается неясной.

Лидер неудавшегося переворота в Бенине скрывается, судьба заложников неизвестна

В Бенине, спустя день после попытки военного переворота, предполагаемый лидер мятежников, подполковник Паскаль Тигри, скрывается, а местонахождение и судьба заложников, удерживаемых повстанцами, остаются неясными. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

В воскресенье утром группа солдат, назвавшая себя Комитетом по вопросам возрождения, ворвалась в здание национального телевидения. Под руководством Тигри, который ранее был членом охраны президента Патриса Талона, восемь солдат объявили об отстранении президента, роспуске правительства и приостановлении деятельности государственных учреждений.

Подавление

Переворот был сорван в тот же день силами бенинской армии, которую поддержали нигерийские воздушные и наземные силы. Сообщается, что было арестовано по меньшей мере дюжина солдат, но местонахождение Тигри пока неизвестно.

Нигерия направила войска и авиацию в Бенин для подавления попытки государственного переворота08.12.25, 18:51 • 1384 просмотра

Реакция властей

Президент Патрис Талон назвал попытку переворота "бессмысленной авантюрой" и заявил, что ситуация находится под контролем. Он пообещал наказать мятежников и обеспечить безопасность заложников, среди которых, вероятно, есть высокопоставленные военные офицеры.

Сейчас в Котону, административном центре Бенина, на улицах дежурят солдаты, и спокойствие вернулось. Президент Талон не раскрыл личности и точное количество удерживаемых заложников.

Попытка государственного переворота в Бенине: МВД страны заявило о срыве мятежа07.12.25, 14:23 • 6318 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Нигерия