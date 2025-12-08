$42.060.13
18:20 • 272 перегляди
Шмигаль або Федоров: Зеленський про кандидатів на очільника ОП
17:26 • 3820 перегляди
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні Video
14:55 • 12333 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 15681 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 23203 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 27443 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
8 грудня, 12:25 • 26979 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 17291 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 28990 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13882 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Лідер невдалого перевороту в Беніні переховується, доля заручників невідома

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Лідер невдалого перевороту в Беніні, підполковник Паскаль Тігрі, переховується. Доля заручників, яких утримували повстанці, залишається неясною.

Лідер невдалого перевороту в Беніні переховується, доля заручників невідома

У Беніні, через день після спроби військового перевороту, імовірний лідер заколотників, підполковник Паскаль Тігрі, переховується, а місцеперебування та доля заручників, яких утримували повстанці, залишається неясною. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У неділю вранці група солдатів, що назвала себе Комітетом з питань відродження, увірвалася до будівлі національного телебачення. Під керівництвом Тігрі, який раніше був членом охорони президента Патріса Талона, вісім солдатів оголосили про усунення президента, розпуск уряду та призупинення діяльності державних установ.

Придушення

Переворот було зірвано того ж дня силами бенінської армії, яку підтримали нігерійські повітряні та наземні сили. Повідомляється, що було заарештовано щонайменше десяток солдатів, але місцезнаходження Тігрі наразі невідоме.

Нігерія направила війська та авіацію до Беніну для придушення спроби державного перевороту08.12.25, 18:51 • 1308 переглядiв

Реакція влади

Президент Патріс Талон назвав спробу перевороту "безглуздою авантюрою" і заявив, що ситуація перебуває під контролем. Він пообіцяв покарати заколотників та забезпечити безпеку заручників, серед яких, імовірно, є високопоставлені військові офіцери.

Наразі в Котону, адміністративному центрі Беніну, на вулицях чергують солдати, і спокій повернувся. Президент Талон не розкрив особи та точну кількість утримуваних заручників.

Спроба державного перевороту в Беніні: МВС країни заявило про зрив заколоту07.12.25, 14:23 • 6318 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Сутички
Ассошіейтед Прес
Нігерія