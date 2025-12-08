Лідер невдалого перевороту в Беніні переховується, доля заручників невідома

У Беніні, через день після спроби військового перевороту, імовірний лідер заколотників, підполковник Паскаль Тігрі, переховується, а місцеперебування та доля заручників, яких утримували повстанці, залишається неясною. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

У неділю вранці група солдатів, що назвала себе Комітетом з питань відродження, увірвалася до будівлі національного телебачення. Під керівництвом Тігрі, який раніше був членом охорони президента Патріса Талона, вісім солдатів оголосили про усунення президента, розпуск уряду та призупинення діяльності державних установ.

Придушення

Переворот було зірвано того ж дня силами бенінської армії, яку підтримали нігерійські повітряні та наземні сили. Повідомляється, що було заарештовано щонайменше десяток солдатів, але місцезнаходження Тігрі наразі невідоме.

Реакція влади

Президент Патріс Талон назвав спробу перевороту "безглуздою авантюрою" і заявив, що ситуація перебуває під контролем. Він пообіцяв покарати заколотників та забезпечити безпеку заручників, серед яких, імовірно, є високопоставлені військові офіцери.

Наразі в Котону, адміністративному центрі Беніну, на вулицях чергують солдати, і спокій повернувся. Президент Талон не розкрив особи та точну кількість утримуваних заручників.

