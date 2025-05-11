Ледокол "Ноосфера" завершил четвертый антарктический сезон

Украинский научно-исследовательский корабль "Ноосфера" завершил четвертый антарктический сезон и после почти 5 месяцев работы вернулся в порт Кейптауна в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, пишет УНН.

Завершился самый активный — четвертый антарктический сезон украинского научно-исследовательского ледокола "Ноосфера". После почти 5 месяцев работы судно вернулось в порт Кейптауна (ЮАР) вчера, 10 мая 2025 года - говорится в сообщении.

За это время команда "Ноосферы" совершила 5 рейсов в Антарктику, а самую бурную на планете протоку Дрейка пересекала 10 раз. В целом судно прошло более 20 тысяч морских миль (более 37 тыс. км), что почти равно длине экватора Земли.

Этот путь флагман преодолел, чтобы:

обеспечить пересменку годовых 29-й и 30-й Украинских антарктических экспедиций, а также доставить в "Вернадского" и обратно сезонную экспедицию, выполнявшую задачи на станции в течение антарктического лета;

провести совместные рейсы с экспедициями антарктических программ Польши, США, Испании и Чехии. Эти рейсы были выполнены за счет указанных государств, и дали Украине больше возможностей обеспечить потребности собственной программы, в частности, доставлять в "Вернадского" дополнительные грузы и специалистов;

выполнить ряд геологических, океанографических и метеорологических исследований. Так, в рамках международного проекта OCEAN:ICE украинские ученые впервые запустили 6 аргобуев, которые уже активно собирают информацию о течениях в Южном океане. Также наши ученые впервые провели одновременное радиозондирование атмосферы с "Вернадского" и "Ноосферы", чтобы больше узнать о процессах образования облаков и осадков в нашем районе и их влиянии на океан, морской лед и таяние ледников.

Гордимся, что даже в условиях полномасштабного вторжения россии мы не только остаемся частью мировой науки и продолжаем исследования в Антарктике и Южном океане, но и за счет увеличения международного сотрудничества добавили новые направления исследований и получили дополнительные возможности. Поэтому этот сезон стал рекордным не только по количеству рейсов, но и коллабораций с иностранными партнерами - отметил директор НАНЦ Евгений Дикий.

Программу четвертого сезона выполнили два украинских капитана родом из Одесской области: Павел Панасюк и Андрей Стариш. Павел успешно водит "Ноосферу" еще с ее первой антарктической миссии 2022 года. Для Андрея это был первый сезон в роли капитана, но до этого он успешно себя зарекомендовал как старпом.

Напомним

Как ранее писал УНН украинский научно-исследовательский флагман доставил на антарктическую станцию техническую команду и грузы для модернизации. Судно привезло также свежие фрукты и овощи для зимовщиков.