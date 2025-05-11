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Криголам "Ноосфера" завершив четвертий антарктичний сезон

Київ • УНН

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Український криголам "Ноосфера" завершив четвертий антарктичний сезон, здійснивши 5 рейсів в Антарктику та подолавши понад 20 тисяч морських миль. Корабель забезпечив перезмінку експедицій та провів спільні дослідження з різними країнами.

Криголам "Ноосфера" завершив четвертий антарктичний сезон

Український науково-дослідний корабель "Ноосфера" завершив четвертий антарктичний сезон і після майже 5 місяців роботи повернувся до порту Кейптауна у Південно-Африканській Республіці. Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, пише УНН.

Завершився найактивніший — четвертий антарктичний сезон українського науково-дослідницького криголама "Ноосфера". Після майже 5 місяців роботи судно повернулося до порту Кейптауна (ПАР) вчора, 10 травня 2025 року

- йдеться у повідомленні.

За цей час команда "Ноосфери" здійснила 5 рейсів в Антарктику, а найбурхливішу на планеті протоку Дрейка перетинала 10 разів. Загалом судно пройшло понад 20 тисяч морських миль (більш як 37 тис. км), що майже дорівнює довжині екватора Землі.

Цей шлях флагман подолав, щоб:

  • забезпечити перезмінку річних 29-ї та 30-ї Українських антарктичних експедицій, а також доправити до "Вернадського" та назад сезонну експедицію, що виконувала завдання на станції впродовж антарктичного літа;
    • провести спільні рейси з експедиціями антарктичних програм Польщі, США, Іспанії та Чехії. Ці рейси були виконані коштом зазначених держав, і дали Україні більше можливостей забезпечити потреби власної програми, зокрема, доставляти до "Вернадського" додаткові вантажі та фахівців;
      • виконати низку геологічних, океанографічних і метеорологічних досліджень. Так, у межах міжнародного проєкту OCEAN:ICE українські науковці вперше запустила 6 аргобуїв, які вже активно збирають інформацію про течії в Південному океані. Також наші вчені вперше провели одночасне радіозондування атмосфери з "Вернадського" та "Ноосфери", щоб більше дізнатися про процеси утворення хмар та опадів у нашому районі та їхній вплив на океан, морський лід і танення льодовиків.

        Пишаємося, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення росії ми не тільки лишаємося частиною світової науки та продовжуємо дослідження в Антарктиці та Південному океані, а й за рахунок збільшення міжнародної співпраці додали нові напрями досліджень й отримали додаткові можливості. Тож цей сезон став рекордним не лише за кількістю рейсів, а й колаборацій з іноземними партнерами

        - зазначив директор НАНЦ Євген Дикий.

        Програму четвертого сезону виконали два українські капітани родом з Одеської області: Павло Панасюк та Андрій Старіш. Павло успішно водить "Ноосферу" ще з її першої антарктичної місії 2022 року. Для Андрія це був перший сезон в ролі капітана, але до того він успішно себе зарекомендував як старпом.

        Нагадаємо

        Як раніше писав УНН український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.

        Ольга Розгон

        Ольга Розгон

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