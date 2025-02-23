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лавров едет в Турцию обсуждать "мирное урегулирование" войны в Украине

лавров едет в Турцию обсуждать "мирное урегулирование" войны в Украине

Киев  •  УНН

 • 3183 просмотра

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Глава МИДа рф лавров посетит Турцию для переговоров по войне в Украине с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Также будут обсуждать ситуацию в секторе Газа и Сирии.

В понедельник министр иностранных дел террористической страны лавров совершит визит в Турцию, чтобы обсудить вопрос войны в Украине. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Основной темой его переговоров станет ситуация вокруг войны в Украине и возможности, которые Турция может предложить для мирного урегулирования конфликта. Источники в турецком МИД сообщают, что, несмотря на сложность ситуации, Анкара готова содействовать дипломатическому процессу.

Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудят также другие важные международные вопросы, в частности прекращение огня в секторе Газа и ситуацию в Сирии. Для Турции ключевым остается вопрос территориальной целостности Сирии, а также борьба с террористическими группировками на ее территории.

Визит состоится на фоне новых переговоров между американскими и российскими представителями, которые недавно прошли в Эр-Рияде.

Напомним,

Заместитель главы МИДа рф Рябков отрицает подготовку встречи с представителями США 25 февраля в Эр-Рияде. Это опровержение прозвучало после заявления Трампа о новом этапе переговоров по Украине.

рф отвергает информацию о встрече с США в Саудовской Аравии23.02.25, 12:23 • 8645 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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