лавров їде до Туреччини обговорювати "мирне врегулювання" війни в Україні
Київ • УНН
Глава мзс рф лавров відвідає Туреччину для переговорів щодо війни в Україні з турецьким колегою Хаканом Фіданом. Також обговорюватимуть ситуацію в секторі Газа та Сирії.
У понеділок міністр закордонних справ терористичної країни лавров здійснить візит до Туреччини, аби оговорити питання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Основною темою його переговорів стане ситуація навколо війни в Україні та можливості, які Туреччина може запропонувати для мирного врегулювання конфлікту. Джерела в турецькому МЗС повідомляють, що, незважаючи на складність ситуації, Анкара готова сприяти дипломатичному процесу.
лавров та його турецький колега Хакан Фідан обговорять також інші важливі міжнародні питання, зокрема припинення вогню в секторі Газа та ситуацію в Сирії. Для Туреччини ключовим залишається питання територіальної цілісності Сирії, а також боротьба з терористичними угрупуваннями на її території.
Візит відбудеться на тлі нових переговорів між американськими та російськими представниками, які нещодавно пройшли в Ер-Ріяді.
Нагадаємо
Заступник глави мзс рф Рябков заперечив підготовку зустрічі з представниками США 25 лютого в Ер-Ріяді. Це спростування прозвучало після заяви Трампа про новий етап переговорів щодо України.
рф відкидає інформацію про зустріч зі США в Саудівській Аравії23.02.25, 12:23 • 20578 переглядiв