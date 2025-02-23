лавров їде до Туреччини обговорювати "мирне врегулювання" війни в Україні

У понеділок міністр закордонних справ терористичної країни лавров здійснить візит до Туреччини, аби оговорити питання війни в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Основною темою його переговорів стане ситуація навколо війни в Україні та можливості, які Туреччина може запропонувати для мирного врегулювання конфлікту. Джерела в турецькому МЗС повідомляють, що, незважаючи на складність ситуації, Анкара готова сприяти дипломатичному процесу.

лавров та його турецький колега Хакан Фідан обговорять також інші важливі міжнародні питання, зокрема припинення вогню в секторі Газа та ситуацію в Сирії. Для Туреччини ключовим залишається питання територіальної цілісності Сирії, а також боротьба з терористичними угрупуваннями на її території.

Візит відбудеться на тлі нових переговорів між американськими та російськими представниками, які нещодавно пройшли в Ер-Ріяді.

Нагадаємо

Заступник глави мзс рф Рябков заперечив підготовку зустрічі з представниками США 25 лютого в Ер-Ріяді. Це спростування прозвучало після заяви Трампа про новий етап переговорів щодо України.

рф відкидає інформацію про зустріч зі США в Саудівській Аравії