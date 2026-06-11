Кувейт закрыл воздушное пространство после атак Ирана на американские базы в регионе
Киев • УНН
Кувейт приостановил авиасообщение из-за обстрелов Ираном военных объектов США. КСИР заявил о пуске 12 баллистических ракет по авиабазам в регионе.
Кувейт временно закрыл свое воздушное пространство и перенаправил авиарейсы после серии атак Ирана на американские военные объекты в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным государственного информационного агентства Кувейта, системы противовоздушной обороны страны перехватили "враждебные объекты". В то же время Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что нанес удары по американским авиабазам в Кувейте и Бахрейне.
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В Бахрейне на фоне угрозы второй раз за день включили сирены воздушной тревоги. Также возросла напряженность в Иордании, где посольство США призвало американских граждан немедленно искать укрытие из-за сообщений о ракетах и беспилотниках в воздушном пространстве страны.
Возобновление боевых действий в регионе
Иранские государственные СМИ утверждают, что КСИР атаковал американскую базу Аль-Азрак в Иордании и "уничтожил объекты и большое количество истребителей". В то же время никаких доказательств этого обнародовано не было.
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Согласно заявлению КСИР, в ходе атаки было выпущено 12 баллистических ракет по местам базирования американских истребителей F-35, F-15 и F-16. При этом не уточняется, все ли ракеты были направлены именно на объекты в Иордании.
Ранее американские военные сообщали, что предыдущая атака на базу Аль-Азрак не нанесла существенного ущерба. По данным США, почти все ракеты и беспилотники были перехвачены или не достигли своих целей, а среди американского персонала пострадавших не было.
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