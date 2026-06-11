Иран пригрозил превратить Ближний Восток в «ад» в ответ на новые удары США
Киев • УНН
КСИР угрожает превратить регион в ад и закрыть Ормузский пролив из-за ударов США. В различных регионах Ирана зафиксированы многочисленные новые взрывы.
Иран пригрозил жестким ответом в случае обострения ситуации вокруг Ормузского пролива после новых американских ударов по иранской территории. Об этом заявил командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Сейед Маджид Мусави, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
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Ранее Корпус стражей исламской революции заявил, что Ормузский пролив якобы будет "закрыт для всех судов" после новых ударов США по Ирану. В то же время Центральное командование США опровергло эти утверждения, подчеркнув, что коммерческое судоходство через пролив продолжается.
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Тем временем иранские государственные СМИ сообщают о новых взрывах в разных регионах страны. По их данным, взрывы были слышны вблизи Тегерана, а также в районах Минаба, Сирика, Бендер-Аббаса, на островах Кешм и Харг, которые расположены недалеко от Ормузского пролива и имеют важное значение для нефтяной инфраструктуры Ирана.
Напряженность между США и Ираном продолжает расти после возобновления американских ударов, которые Вашингтон называет ответом на действия Тегерана в регионе.
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