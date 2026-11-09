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Курс валют на 9 ноября: НБУ резко "обвалил" евро

Киев • УНН

 • 526 просмотра

НБУ установил курс доллара на уровне 45,32 грн, евро — 50,65 грн, злотого — 11,53 грн. На межбанке доллар стоит 45,23–45,26 грн.

Курс валют на 9 ноября: НБУ резко "обвалил" евро

По состоянию на понедельник, 9 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,32 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 45,44 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,65. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,3206 грн (-12 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,6455 грн (-39 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5252 грн. (-9 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным профильных сайтов, по состоянию на 08:00 понедельника:

  • в банках доллар торгуется по курсу 45,32–45,97 грн, евро — по 50,69–51,53 грн, злотый — по 11,28–11,80 грн;
    • на межбанке курсы составляют 45,23–45,26 грн/долл. и 50,44–50,47 грн/евро.

      Напомним

      Согласно прогнозам НБУ, Украина получит около $50 млрд бюджетной помощи в 2026 году, более $52 млрд в 2027-м и $44 млрд в 2028-м. Дефицит бюджета вырастет до 37% ВВП в 2027 году.

      Международные резервы Украины выросли до $49,1 млрд - помогли деньги от партнеров05.11.26, 13:54 • 34175 просмотров

      Вадим Хлюдзинский

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