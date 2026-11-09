Курс валют на 9 листопада: НБУ різко "обвалив" євро

Станом на понеділок, 9 листопада, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 45,32 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 45,44 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,65. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 45,3206 грн (-12 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,6455 грн (-39 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5252 грн. (-9 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

у банках долар торгується за курсом 45,32-45,97 грн, євро за 50,69-51,53 грн, злотий за 11,28-11,80 грн;

на міжбанку курси становлять 45,23-45,26 грн/дол. та 50,44-50,47 грн/євро.

Нагадаємо

За прогнозами НБУ, Україна отримає близько $50 млрд бюджетної допомоги у 2026 році, понад $52 млрд у 2027-му та $44 млрд у 2028-му. Дефіцит бюджету зросте до 37% ВВП у 2027 році.

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