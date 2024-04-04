Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  44200 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  41363 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
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"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
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Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
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Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

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Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134529 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134031 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133433 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
3 апреля 2024, 11:35  •  117255 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

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3 апреля 2024, 11:28  •  167563 просмотра

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Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ожидает, что заблокированная американская военная помощь поступит до ноября.

Война •   •  10932 просмотра
Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы

Жителя Кропивницкого приговорили к 15 годам заключения за попытку предоставить фсб россии информацию, которая бы позволила нанести ракетные удары по аэродромам Кировоградщины.

Война •   •  10930 просмотра
Готовил ракетные удары по аэродромам Кировоградщины: агент фсб получил 15 лет тюрьмы

Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус

Германия реорганизует свои вооруженные силы, чтобы сделать их пригодными для ведения войны на фоне российской агрессии.

Новости Мира •   •  8775 просмотра
Германия реорганизует вооруженные силы: сделает их пригодными для ведения войны - Писториус

Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов

Во время визита в Ригу премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом совместные планы по расширению сотрудничества, запуску совместного оборонного производства, вступлению Украины в ЕС и НАТО, конфискации российских активов в Латвии и усилению сотрудничества в сфере безопасности между двумя странами.

Война •   •  9710 просмотра
Шмыгаль встретился с Президентом Латвии: говорили о расширении оборонного сотрудничества и конфискации российских активов

Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования

Около 26% территории Украины, около 156 000 квадратных километров, являются потенциально опасными из-за заминирования в результате российского террора.

Война •   •  8411 просмотра
Равно площади некоторых государств мира: сколько территорий Украины потенциально опасны из-за возможного минирования

Поддерживает вторжение в Украину: двукратного олимпийского чемпиона рф не допустили к Олимпиаде-2024

Двукратному олимпийскому чемпиону по борьбе Абдулрашиду Садулаеву запретили участвовать в квалификации к Олимпиаде-2024 из-за его поддержки российского вторжения в Украину и членства в клубе "Динамо".

спорт •   •  7597 просмотра
Поддерживает вторжение в Украину: двукратного олимпийского чемпиона рф не допустили к Олимпиаде-2024

Молодая украинская модель стала жертвой ДТП с участием Ferrari в Италии - СМИ

Украинская модель Анна Краевская, 21 год, погибла в аварии Ferrari в Италии в Пасхальное воскресенье после того, как автомобиль, за рулем которого был швейцарский диджей, врезался в ограждение на скорости 200 миль в час.

Криминал и ЧП •   •  9597 просмотра
Молодая украинская модель стала жертвой ДТП с участием Ferrari в Италии - СМИ

Во Львове ученик распылил перцовый баллончик в школе: трое детей в больнице

Ученик распылил перцовый баллончик в школе во Львове, в результате чего трое детей были госпитализированы, еще семеро пострадали.

Криминал и ЧП •   •  9443 просмотра
Во Львове ученик распылил перцовый баллончик в школе: трое детей в больнице

Первый пациент в США получил почку свиньи и теперь успешно выписался из больницы

Ричарду Слейману, 62 года, 16 марта сделали четырехчасовую операцию в Массачусетской больнице по пересадке почки от генетически модифицированной свиньи. Сейчас мужчина выздоровел. Слейман стал первым мужчиной с пересаженной почкой свиньи, который смог покинуть больницу почти через три недели после операции.

Новости Мира •   •  9423 просмотра
Первый пациент в США получил почку свиньи и теперь успешно выписался из больницы

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Украинские компании, производящие оружие и боеприпасы, получают 3% комиссионных за импорт оружия в Украину во время войны, что позволяет им оставаться безубыточными и продолжать свою деятельность.

Война •   •  44200 просмотра
Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят