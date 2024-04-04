Кулеба: Помощь от США поступит до ноября

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что помощь от США, которая до сих пор заблокирована в Конгрессе, поступит до ноября. Об этом он сказал в кулуарах встречи министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, пишет Sky TG24, передает УНН.

"Я думаю, что помощь США поступит. До ноября", - заявил Кулеба.

Также Кулеба указал, что считает последние публичные комментарии спикера Палаты представителей Майка Джонсона относительно разблокирования финансовой помощи США оптимистичными и выразил уверенность, что американская помощь поступит во всяком случае.

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