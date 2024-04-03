Кулеба и Сикорский обсудили защиту воздушных пространств Украины и Польши от вражеских ракет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудили как Варшава может помочь защитить украинское воздушное пространство от российских ракет и как не допустить их вторжения в воздушное пространство Польши, передает УНН.

Во время нашей встречи, Радослав Сикорский и я обсудили, как Польша может способствовать защите украинского воздушного пространства от российских ракет и как защитить польское воздушное пространство от их вторжений - написал Кулеба в Х.

Он отметил, что сейчас Украина является единственной страной в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет.

"Это означает, что все имеющиеся в мире батареи "Patriot", которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно скорее. Более важного места для них не существует", - указал Кулеба.

Ранее УНН сообщал, что Дмитрий Кулеба встретился со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом, и передал срочность предоставления Украине дополнительных Patriot и других систем ПВО.

Сообщалось, что Кулеба 3-4 апреля посетит штаб-квартиру Североатлантического альянса в Брюсселе, и примет участие в министерском заседании Совета Украина - НАТО.