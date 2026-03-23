Куба заявила о подготовке армии к возможному конфликту с США

Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что военные страны готовятся к возможному обострению отношений с Соединенными Штатами и не исключают сценарий военной агрессии. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

В интервью американскому телевидению заместитель министра подчеркнул: "Наши военные всегда готовы, и сейчас они готовятся к возможности военной агрессии".

По его словам, игнорировать риск конфликта было бы ошибкой.

Было бы наивно с нашей стороны не учитывать такую возможность, глядя на то, что происходит в мире – отметил де Коссио.

В то же время кубинская сторона отмечает, что не стремится к эскалации: "Мы искренне надеемся, что этого не произойдет. Мы не видим причин для конфликта".

Напряжение после заявлений США и событий в Венесуэле

Обострение отношений произошло после военной операции США в Венесуэле и жестких заявлений Вашингтона. Президент Дональд Трамп ранее допускал возможность вмешательства на Кубе, а госсекретарь Марко Рубио прямо предупреждал руководство острова о рисках.

Куба также обвиняет США в усилении экономического давления, в частности из-за ограничения поставок топлива.

Ситуация очень серьезная… этот бойкот не может длиться вечно – заявил дипломат.

Фернандес де Коссио отдельно подчеркнул, что вопрос смены политического режима не обсуждается во время контактов с США: "Куба – суверенная страна, и ее внутреннее устройство не является предметом переговоров".

