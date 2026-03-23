Куба заявила про підготовку армії до можливого конфлікту зі США

Київ • УНН

 • 6120 перегляди

Заступник голови МЗС Куби заявив про готовність військових до конфлікту через тиск США. Гавана не виключає сценарій агресії та відкидає зміну режиму.

Куба заявила про підготовку армії до можливого конфлікту зі США

Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що військові країни готуються до можливого загострення відносин зі Сполученими Штатами та не виключають сценарій військової агресії. Про це повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

В інтерв’ю американському телебаченню заступник міністра підкреслив: "Наші військові завжди готові, і зараз вони готуються до можливості військової агресії".

За його словами, ігнорувати ризик конфлікту було б помилкою.

Було б наївно з нашого боку не враховувати таку можливість, дивлячись на те, що відбувається у світі

– зазначив де Коссіо.

Водночас кубинська сторона наголошує, що не прагне ескалації: "Ми щиро сподіваємося, що цього не станеться. Ми не бачимо причин для конфлікту".

Напруження після заяв США та подій у Венесуелі

Загострення відносин відбулося після військової операції США у Венесуелі та жорстких заяв Вашингтона. Президент Дональд Трамп раніше допускав можливість втручання на Кубі, а держсекретар Марко Рубіо прямо попереджав керівництво острова про ризики.

Куба також звинувачує США у посиленні економічного тиску, зокрема через обмеження постачання палива.

Ситуація дуже серйозна… цей бойкот не може тривати вічно

– заявив дипломат.

Фернандес де Коссіо окремо підкреслив, що питання зміни політичного режиму не обговорюється під час контактів зі США: "Куба – суверенна країна, і її внутрішній устрій не є предметом переговорів".

Степан Гафтко

