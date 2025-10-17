кремль намеренно засоряет инфопространство фальшивыми заявлениями и информоперациями, чтобы скрыть атаки против Европы. Спецслужбы рф участвуют в когнитивной войне для распространения путаницы среди западных стран и их населения.

кремль намеренно засоряет информационное пространство фальшивыми заявлениями и информационными операциями, пытаясь создать прикрытие для открытых и скрытых атак против Европы в течение последних нескольких лет, включая недавние вторжения российских беспилотников в воздушное пространство НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН. Подробности Аналитики ссылаются на заявление главы федеральной службы безопасности рф (фсб) александра бортникова, который "ложно обвинил Великобританию в разжигании "истерии" относительно угрозы, которую россия представляет для Европы, и заявил, что "разведывательные службы НАТО" участвовали в недавних вторжениях беспилотников над европейскими странами, которые россия фактически осуществила. бортников обвинил Великобританию в попытке установить морскую блокаду калининградской области и Балтийского моря и попытался дискредитировать недавние санкции Великобритании против российской нефтяной промышленности и теневого флота как часть якобы кампании "блокады". бортников также обвинил Великобританию в планировании диверсионных операций совместно с украинскими спецслужбами против трубопровода "Турецкий поток" и российской критической инфраструктуры - указывают в ISW. Передача Tomahawk Украине не эскалирует войну, а станет симметричным ответом на использование РФ крылатых ракет - ISW Там подчеркивают, что высказывания бортникова появились после заявления службы внешней разведки россии (свр) о том, что Великобритания планирует, чтобы группа проукраинских россиян, воюющих за Украину, совершила нападение на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту. свр в последние недели все чаще публиковала подобные заявления, что представляет собой новую согласованную схему деятельности, которая, вероятно, является частью российской информационно-психологической фазы "ноль", создающей условия для повышения уровня конфликта между НАТО и россией - считают аналитики. Они предполагают, что фсб и свр, вероятно, участвуют в когнитивной войне, направленной на то, чтобы посеять путаницу среди европейского населения и международного сообщества относительно субъекта, ответственного за разнообразные открытые и скрытые атаки на государства НАТО, такие как диверсионные миссии, препятствия радиоэлектронной борьбе, глушение GPS, вторжения дронов и поджоги. Напомним В ISW оценивают, что кремль продолжает применять к странам Балтии те же нарративы, которые россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики в течение последних трех десятилетий. Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW