16 октября, 21:15
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW

Киев • УНН

 • 1186 просмотра

кремль намеренно засоряет инфопространство фальшивыми заявлениями и информоперациями, чтобы скрыть атаки против Европы. Спецслужбы рф участвуют в когнитивной войне для распространения путаницы среди западных стран и их населения.

кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW

кремль намеренно засоряет информационное пространство фальшивыми заявлениями и информационными операциями, пытаясь создать прикрытие для открытых и скрытых атак против Европы в течение последних нескольких лет, включая недавние вторжения российских беспилотников в воздушное пространство НАТО. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Подробности

Аналитики ссылаются на заявление главы федеральной службы безопасности рф (фсб) александра бортникова, который "ложно обвинил Великобританию в разжигании "истерии" относительно угрозы, которую россия представляет для Европы, и заявил, что "разведывательные службы НАТО" участвовали в недавних вторжениях беспилотников над европейскими странами, которые россия фактически осуществила.

бортников обвинил Великобританию в попытке установить морскую блокаду калининградской области и Балтийского моря и попытался дискредитировать недавние санкции Великобритании против российской нефтяной промышленности и теневого флота как часть якобы кампании "блокады". бортников также обвинил Великобританию в планировании диверсионных операций совместно с украинскими спецслужбами против трубопровода "Турецкий поток" и российской критической инфраструктуры

- указывают в ISW.

Передача Tomahawk Украине не эскалирует войну, а станет симметричным ответом на использование РФ крылатых ракет - ISW16.10.25, 06:35 • 4906 просмотров

Там подчеркивают, что высказывания бортникова появились после заявления службы внешней разведки россии (свр) о том, что Великобритания планирует, чтобы группа проукраинских россиян, воюющих за Украину, совершила нападение на корабль ВМС Украины или иностранное гражданское судно в европейском порту.

свр в последние недели все чаще публиковала подобные заявления, что представляет собой новую согласованную схему деятельности, которая, вероятно, является частью российской информационно-психологической фазы "ноль", создающей условия для повышения уровня конфликта между НАТО и россией

- считают аналитики.

Они предполагают, что фсб и свр, вероятно, участвуют в когнитивной войне, направленной на то, чтобы посеять путаницу среди европейского населения и международного сообщества относительно субъекта, ответственного за разнообразные открытые и скрытые атаки на государства НАТО, такие как диверсионные миссии, препятствия радиоэлектронной борьбе, глушение GPS, вторжения дронов и поджоги.

Напомним

В ISW оценивают, что кремль продолжает применять к странам Балтии те же нарративы, которые россия использовала для оправдания своих вторжений в бывшие советские республики в течение последних трех десятилетий.

Прекращение огня в Украине даст возможность войскам РФ быстро передислоцироваться к восточной границе НАТО - ISW14.10.25, 05:36 • 13615 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Калининградская область
Институт изучения войны
НАТО
Балтийское море
Великобритания
Украина