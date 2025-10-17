кремль створює інформаційне прикриття для майбутніх атак на Європу - ISW
кремль навмисно засмічує інфопростір фальшивими заявами та інформопераціями, щоб приховати атаки проти Європи. Спецслужби рф беруть участь у когнітивній війні для поширення плутанини серед західних країн та їх населення.
кремль навмисно засмічує інформаційний простір фальшивими заявами та інформаційними операціями, намагаючись створити прикриття для відкритих та прихованих атак проти Європи протягом останніх кількох років, включаючи нещодавні вторгнення російських безпілотників у повітряний простір НАТО. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.
Аналітики посилаються на заяву голови федеральної служби безпеки рф (фсб) олександра бортнікова, який "неправдиво звинуватив Велику Британію у розпалюванні "істерії" щодо загрози, яку росія становить для Європи, та заявив, що "розвідувальні служби НАТО" брали участь у нещодавніх вторгненнях безпілотників над європейськими країнами, які росія фактично здійснила.
бортніков звинуватив Велику Британію у спробі встановити морську блокаду калінінградської області та Балтійського моря та спробував дискредитувати нещодавні санкції Великої Британії проти російської нафтової промисловості та тіньового флоту як частину нібито кампанії "блокади". бортніков також звинуватив Велику Британію у плануванні диверсійних операцій разом з українськими спецслужбами проти трубопроводу "Турецький потік" та російської критичної інфраструктури
Там підкреслюють, що висловлювання бортнікова з'явилися після заяви служби зовнішньої розвідки росії (сзр) про те, що Велика Британія планує, щоб група проукраїнських росіян, які воюють за Україну, здійснила напад на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту.
сзр останніми тижнями все частіше публікувала подібні заяви, що являє собою нову узгоджену схему діяльності, яка, ймовірно, є частиною російської інформаційно-психологічної фази "нуль", що створює умови для підвищення рівня конфлікту між НАТО та росією
Вони припускають, що фсб та сзр, ймовірно, беруть участь у когнітивній війні, спрямованій на те, щоб посіяти плутанину серед європейського населення та міжнародної спільноти щодо суб'єкта, відповідального за різноманітні відкриті та приховані атаки на держави НАТО, такі як диверсійні місії, перешкоди радіоелектронній боротьбі, глушіння GPS, вторгнення дронів та підпали.
В ISW оцінюють, що кремль продовжує застосовувати до країн Балтії ті ж наративи, які росія використовувала для виправдання своїх вторгнень у колишні радянські республіки протягом останніх трьох десятиліть.
