"Контрабандист войны": в Киеве разоблачили мужчину, который обещал переправить военнообязанного через границу в Приднестровье

В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который планировал незаконно переправить военнообязанного через государственную границу Украины. Злоумышленник обещал довезти клиента до Одесской области, после чего тот должен был пешком пересечь границу с непризнанной "Приднестровской республикой" и добраться до столицы Молдовы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Мужчину задержали при получении предоплаты в размере 18 тыс. долларов США. По данным следствия, он начинал сотрудничество только после полной оплаты услуг. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через границу, по предварительному сговору и из корыстных побуждений).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 750 тыс. гривен. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводит следственный отдел Подольского УП ГУНП Украины в Киеве при поддержке Департамента военной контрразведки СБУ.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. В связи с этим пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.