"Контрабандист войны": в Киеве разоблачили мужчину, который обещал переправить военнообязанного через границу в Приднестровье

Эксклюзив
08:11 • 3220 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 2712 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 3110 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 6664 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 18222 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 33451 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 38559 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 39260 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 41754 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 75743 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
08:11 • 3220 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:48 • 152148 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 08:39 • 127671 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 118325 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 129163 просмотра
"Контрабандист войны": в Киеве разоблачили мужчину, который обещал переправить военнообязанного через границу в Приднестровье

Киев • УНН

 • 64 просмотра

36-летний мужчина организовал незаконную переправку военнообязанного через границу. Задержание произошло во время получения предоплаты в размере 18 000 долларов США.

"Контрабандист войны": в Киеве разоблачили мужчину, который обещал переправить военнообязанного через границу в Приднестровье

В Киеве правоохранители задержали 36-летнего мужчину, который планировал незаконно переправить военнообязанного через государственную границу Украины. Злоумышленник обещал довезти клиента до Одесской области, после чего тот должен был пешком пересечь границу с непризнанной "Приднестровской республикой" и добраться до столицы Молдовы. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Мужчину задержали при получении предоплаты в размере 18 тыс. долларов США. По данным следствия, он начинал сотрудничество только после полной оплаты услуг. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через границу, по предварительному сговору и из корыстных побуждений).

Масштабная спецоперация против переправки уклонистов за границу: в Украине проводят более 150 одновременных обысков13.08.2025, 16:15 • 4058 просмотров

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 750 тыс. гривен. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование проводит следственный отдел Подольского УП ГУНП Украины в Киеве при поддержке Департамента военной контрразведки СБУ.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. В связи с этим пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.

Степан Гафтко

ОбществоКиевКриминал и ЧП
Одесская область
Служба безопасности Украины
Приднестровье
Молдова
Киев