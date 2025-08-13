Масштабная спецоперация против переправки уклонистов за границу: в Украине проводят более 150 одновременных обысков

Правоохранительные органы проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.

В операции принимают участие сотрудники Национальной полиции Украины (включая Департамент стратегических расследований), а также служащие Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается о задержании организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.

У задержанных изъяли крупную сумму денег, а также оружие, патроны, рации и взрывчатку.

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" (нелегальной переправки за границу - ред.) достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий