Масштабная спецоперация против переправки уклонистов за границу: в Украине проводят более 150 одновременных обысков
Киев • УНН
Правоохранители проводят более 150 обысков. Это часть спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.
Детали
В операции принимают участие сотрудники Национальной полиции Украины (включая Департамент стратегических расследований), а также служащие Государственной пограничной службы Украины.
Сообщается о задержании организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.
У задержанных изъяли крупную сумму денег, а также оружие, патроны, рации и взрывчатку.
По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" (нелегальной переправки за границу - ред.) достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий
Напомним
Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. В связи с этим пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.