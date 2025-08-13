Масштабная спецоперация против переправки уклонистов за границу: в Украине проводят более 150 одновременных обысков

$41.430.02
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
Эксклюзив
12:02 • 11753 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 20602 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 40150 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 25465 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
08:39 • 43320 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 54431 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33277 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 69259 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 83852 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:48 • 40150 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
08:39 • 43320 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo13 августа, 06:18 • 54431 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43 • 69259 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50 • 44502 просмотра
Масштабная спецоперация против переправки уклонистов за границу: в Украине проводят более 150 одновременных обысков

Киев • УНН

 • 2290 просмотра

Правоохранители проводят более 150 обысков. Это часть спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.

Масштабная спецоперация против переправки уклонистов за границу: в Украине проводят более 150 одновременных обысков

Правоохранительные органы проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

В операции принимают участие сотрудники Национальной полиции Украины (включая Департамент стратегических расследований), а также служащие Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается о задержании организаторов и участников групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска, через систему "Шлях" и изготовление медицинских документов.

У задержанных изъяли крупную сумму денег, а также оружие, патроны, рации и взрывчатку.

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" (нелегальной переправки за границу - ред.) достигала 25 000 долларов. Мероприятия продолжаются по всем областям Украины при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. Детали спецоперации будут обнародованы после завершения всех следственных действий

- сообщили в полиции.

Напомним

Представитель ГПСУ Андрей Демченко заявил, что нелегальное пересечение границы мужчинами вредит имиджу Украины. В связи с этим пограничники усиливают меры для предотвращения таких случаев.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украина