Масштабна спецоперація проти переправлення ухилянтів за кордон: в Україні проводять понад 150 одночасних обшуків
Київ • УНН
Правоохоронці проводять понад 150 обшуків. Це частина спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
Правоохоронні органи проводять понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомила Національна поліція України, передає УНН.
Деталі
У операції беруть участь працівники Національної поліції України, (включаючи Департамент стратегічних розслідувань), а також службовці Державної прикордонної служби України.
Повідомляється про затримання організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.
У затриманих вилучили велику суму грошей, а також зброю, набої, рації і вибухівку.
За наявними даними, вартість таких "послуг" (нелегального переправлення за кордон - ред.) сягала 25 000 доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій
Нагадаємо
Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. У зв'язку з цим прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.