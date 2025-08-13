$41.430.02
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
12:02 • 9114 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
10:06 • 18717 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
09:48 • 36892 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 23910 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
08:39 • 41040 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
08:29 • 24614 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 52733 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 32972 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 67769 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Масштабна спецоперація проти переправлення ухилянтів за кордон: в Україні проводять понад 150 одночасних обшуків

Київ • УНН

 • 1056 перегляди

Правоохоронці проводять понад 150 обшуків. Це частина спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Масштабна спецоперація проти переправлення ухилянтів за кордон: в Україні проводять понад 150 одночасних обшуків

Правоохоронні органи проводять понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомила Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

У операції беруть участь працівники Національної поліції України, (включаючи Департамент стратегічних розслідувань), а також службовці Державної прикордонної служби України. 

Повідомляється про затримання організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

У затриманих вилучили велику суму грошей, а також зброю, набої, рації і вибухівку.

За наявними даними, вартість таких "послуг" (нелегального переправлення за кордон - ред.) сягала 25 000 доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій

- повідомили в поліції.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. У зв'язку з цим прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.

Євген Устименко

