Масштабна спецоперація проти переправлення ухилянтів за кордон: в Україні проводять понад 150 одночасних обшуків

Правоохоронні органи проводять понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомила Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

У операції беруть участь працівники Національної поліції України, (включаючи Департамент стратегічних розслідувань), а також службовці Державної прикордонної служби України.

Повідомляється про затримання організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

У затриманих вилучили велику суму грошей, а також зброю, набої, рації і вибухівку.

За наявними даними, вартість таких "послуг" (нелегального переправлення за кордон - ред.) сягала 25 000 доларів. Заходи тривають по всіх областях України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. Деталі спецоперації будуть оприлюднені після завершення усіх слідчих дій - повідомили в поліції.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. У зв'язку з цим прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.