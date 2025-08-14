"Контрабандист війни": у Києві викрили чоловіка, який обіцяв переправити військовозобов’язаного через кордон до Придністров'я

У Києві правоохоронці затримали 36-річного чоловіка, який планував незаконно переправити військовозобов’язаного через державний кордон України. Зловмисник обіцяв довезти клієнта до Одеської області, після чого той мав пішки перетнути кордон із невизнаною "Придністровською республікою" та дістатися столиці Молдови. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

Чоловіка затримали під час отримання передоплати у розмірі 18 тис. доларів США. За даними слідства, він починав співпрацю лише після повної оплати послуг. Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 3 ст. 332 КК України (організація незаконного переправлення осіб через кордон, за попередньою змовою та з корисливих мотивів).

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 750 тис. гривень. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування проводить слідчий відділ Подільського УП ГУНП України в Києві за підтримки Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Нагадаємо

Речник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що нелегальний перетин кордону чоловіками шкодить іміджу України. У зв'язку з цим прикордонники посилюють заходи для запобігання таким випадкам.