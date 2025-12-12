Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4633-ІХ, що розширює повноваження Служби безпеки України. Він дозволяє СБУ розробляти та вносити на розгляд Президента та Кабміну проекти нормативно-правових актів у межах своєї компетенції.
Деталі
Текст закону опублікований на сайті Верховної Ради України: він передбачає внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку внесення на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Служби безпеки України.
Закон вступить в силу 13 грудня поточного року - він був прийнятий ще 9 жовтня поточного року.
Згідно змін, Служба безпеки України має право розробляти та вносити на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.
Нагадаємо
У січні 2021 року Верховна Рада України підтримала реформу СБУ.