Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпеки
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон

Київ • УНН

 • 2826 перегляди

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №4633-ІХ, який розширює повноваження Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Текст закону опублікований на сайті Верховної Ради України: він передбачає внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку внесення на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Служби безпеки України.

Закон вступить в силу 13 грудня поточного року - він був прийнятий ще 9 жовтня поточного року.

Згідно змін, Служба безпеки України має право розробляти та вносити на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.

Нагадаємо

У січні 2021 року Верховна Рада України підтримала реформу СБУ.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Кабінет Міністрів України
Служба безпеки України
Верховна Рада України
Володимир Зеленський