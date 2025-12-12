Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон №4633-ІХ, расширяющий полномочия Службы безопасности Украины. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Текст закона опубликован на сайте Верховной Рады Украины: он предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка внесения на рассмотрение Президента Украины, Кабинета Министров Украины проектов нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции Службы безопасности Украины.

Закон вступит в силу 13 декабря текущего года - он был принят еще 9 октября текущего года.

Согласно изменениям, Служба безопасности Украины имеет право разрабатывать и вносить на рассмотрение Президента Украины, Кабинета Министров Украины проекты нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.

Напомним

В январе 2021 года Верховная Рада Украины поддержала реформу СБУ.