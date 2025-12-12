Дія "зареєструвала" жінці ФОП без її відома, а податкова нараховувала платежі - Мінцифри має надати пояснення

$42.270.01
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
13:09 • 6694 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
13:07 • 10876 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
11:47 • 22752 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:37 • 20097 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 20033 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
10:23 • 20196 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
12 грудня, 07:00 • 22843 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 28414 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 40235 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 30819 перегляди
Адміністрація Трампа створює коаліцію для протидії Китаю у сфері рідкісноземів та технологій - Politico09:01 • 17674 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 12124 перегляди
Бої за Куп'янськ: Сили оборони підтвердили блокування росіян у місті11:30 • 10120 перегляди
рф атакувала ударними БпЛА спортшколу в Шостці під час тренування дітей - ОВА12:07 • 16106 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
13:07 • 10876 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 5382 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
11:47 • 22752 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 13:44 • 66476 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 69645 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Китай
Куп'янськ
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12:55 • 5382 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 12222 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 43458 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 41236 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 46096 перегляди
Дія "зареєструвала" жінці ФОП без її відома, а податкова нараховувала платежі - Мінцифри має надати пояснення

Київ • УНН

 • 24 перегляди

За твердженням позивачки, жодних заяв на реєстрацію вона не подавала, а Міністерство цифрової трансформації України та ДП "Дія" нібито здійснили реєстрацію без її згоди.

Дія "зареєструвала" жінці ФОП без її відома, а податкова нараховувала платежі - Мінцифри має надати пояснення

Черкаський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі про нібито примусову реєстрацію українки як фізичної особи-підприємця через застосунок "Дія" без її волевиявлення. Позивачка дізналася про "підприємницький статус" лише після того, як податкова почала вимагати сплату боргів, повідомляє УНН з посиланням на судове рішення.

Адвокати позивачки просять визнати незаконним та скасувати запис у Єдиному державному реєстрі, яким 14 березня 2023 року позивачку зареєстрували як ФОП.

За твердженням позивачки, жодних заяв на реєстрацію вона не подавала, а Міністерство цифрової трансформації України та ДП "Дія" нібито здійснили реєстрацію без її згоди. Уже згодом на жінку "накопичився" податковий борг у сумі понад 38 тис. грн єдиного податку та 7200 грн військового збору, що підтверджується позовом податкової у іншій справі.

Про те, що вона зареєстрована як ФОП, жінка дізналася випадково, отримавши рекомендований лист із ухвалою суду у справі щодо стягнення боргів. До цього жодних повідомлень від податкової чи інших органів вона не отримувала.

Справу розглядатимуть у спрощеному провадженні, без виклику сторін.

Мінцифри та ДП "Дія" зобов’язані протягом 15 днів подати відзив із повним переліком доказів, надати усі документи, що стосуються реєстрації позивачки як ФОП, вказати, хто саме та на яких підставах здійснив реєстрацію.

У разі відсутності таких пояснень спір може бути оцінений як визнання позову, зазначила суддя.

Лілія Подоляк

Суспільство