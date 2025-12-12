$42.270.01
Дія "зарегистрировала" женщине ФОП без ее ведома, а налоговая начисляла платежи - Минцифры должно дать объяснения

Киев • УНН

 • 308 просмотра

По утверждению истицы, никаких заявлений на регистрацию она не подавала, а Министерство цифровой трансформации Украины и ГП "Дія" якобы осуществили регистрацию без ее согласия.

Дія "зарегистрировала" женщине ФОП без ее ведома, а налоговая начисляла платежи - Минцифры должно дать объяснения

Черкасский окружной административный суд открыл производство по делу о якобы принудительной регистрации украинки как физического лица-предпринимателя через приложение "Дія" без ее волеизъявления. Истица узнала о "предпринимательском статусе" только после того, как налоговая начала требовать уплаты долгов, сообщает УНН со ссылкой на судебное решение.

Адвокаты истицы просят признать незаконной и отменить запись в Едином государственном реестре, которой 14 марта 2023 года истицу зарегистрировали как ФЛП.

По утверждению истицы, никаких заявлений на регистрацию она не подавала, а Министерство цифровой трансформации Украины и ГП "Дія" якобы осуществили регистрацию без ее согласия. Уже впоследствии на женщину "накопился" налоговый долг в сумме более 38 тыс. грн единого налога и 7200 грн военного сбора, что подтверждается иском налоговой в другом деле.

О том, что она зарегистрирована как ФЛП, женщина узнала случайно, получив заказное письмо с определением суда по делу о взыскании долгов. До этого никаких сообщений от налоговой или других органов она не получала.

Дело будет рассматриваться в упрощенном производстве, без вызова сторон.

Минцифры и ГП "Дія" обязаны в течение 15 дней подать отзыв с полным перечнем доказательств, предоставить все документы, касающиеся регистрации истицы как ФЛП, указать, кто именно и на каких основаниях осуществил регистрацию.

В случае отсутствия таких объяснений спор может быть оценен как признание иска, отметила судья.

Лилия Подоляк

Общество