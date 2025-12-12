$42.270.01
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього

Київ • УНН

 • 314 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко спростував чутки про свою відставку, заявивши, що не збирається залишати посаду. Він також зазначив, що знає всіх, хто працює проти нього та прокуратури як інституції.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не подавав і не збирається подавати у відставку, а також зауважив - знає кожного, хто працює зараз проти нього і прокуратури як інституції, передає УНН.

Я не подавав і не збираюся подавати у відставку. Я на своєму місці. І продовжую виконувати обов’язки Генерального прокурора. Я знаю кожного, хто працює зараз проти мене і прокуратури як інституції, можете не маскуватися, я за кожним прийду особисто 

- наголосив Генеральний прокурор.

Кравченко, як і обіцяв, залишається "там, де найважче".

Працюємо далі, не розслабляємось, резюмував Генпрокурор.

Офіс Генпрокурора: жодних заяв про відставку Генпрокурор Кравченко не подавав, він на робочому місці та здійснює свої повноваження

Біографічна довідка

Руслан Кравченко призначений Генеральним прокурором указом Президента України від 21 червня 2025 року.

Народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".

Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Антоніна Туманова

