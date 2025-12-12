За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не подавал и не собирается подавать в отставку, а также отметил - знает каждого, кто работает сейчас против него и прокуратуры как институции, передает УНН.

Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как институции, можете не маскироваться, я за каждым приду лично - подчеркнул Генеральный прокурор.

Кравченко, как и обещал, остается "там, где труднее всего".

Работаем дальше, не расслабляемся, резюмировал Генпрокурор.

Офис Генпрокурора: никаких заявлений об отставке Генпрокурор Кравченко не подавал, он на рабочем месте и осуществляет свои полномочия

Биографическая справка

Руслан Кравченко назначен Генеральным прокурором указом Президента Украины от 21 июня 2025 года.

Родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал на должности следователя, позже - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и приговора его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.