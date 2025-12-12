$42.270.01
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко опроверг слухи о своей отставке, заявив, что не собирается покидать пост. Он также отметил, что знает всех, кто работает против него и прокуратуры как института.

За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не подавал и не собирается подавать в отставку, а также отметил - знает каждого, кто работает сейчас против него и прокуратуры как институции, передает УНН.

Я не подавал и не собираюсь подавать в отставку. Я на своем месте. И продолжаю исполнять обязанности Генерального прокурора. Я знаю каждого, кто работает сейчас против меня и прокуратуры как институции, можете не маскироваться, я за каждым приду лично 

- подчеркнул Генеральный прокурор.

Кравченко, как и обещал, остается "там, где труднее всего".

Работаем дальше, не расслабляемся, резюмировал Генпрокурор.

Офис Генпрокурора: никаких заявлений об отставке Генпрокурор Кравченко не подавал, он на рабочем месте и осуществляет свои полномочия12.12.25, 13:28 • 436 просмотров

Биографическая справка

Руслан Кравченко назначен Генеральным прокурором указом Президента Украины от 21 июня 2025 года.

Родился в Северодонецке Луганской области. Окончил военно-юридический факультет Национального университета "Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого".

Работал на должности следователя, позже - старшего следователя, Севастопольской прокуратуры. Исполнял должностные обязанности и фиксировал действия россиян во время оккупации Крыма. В 2014 году получил назначение на должность старшего прокурора Ровенской, а затем Львовской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Западного региона Украины. В 2014-2015 годах принимал непосредственное участие в антитеррористической операции при исполнении служебных обязанностей на должности прокурора 33-й военной прокуратуры Южного региона Украины. Имеет статус участника боевых действий.

С 2015 по 2019 год работал в Главной военной прокуратуре Генеральной прокуратуры Украины на различных должностях. Был старшим группы прокуроров и осуществлял процессуальное руководство, поддерживал государственное обвинение в уголовном производстве против бывшего президента Украины Виктора Януковича по факту совершения им государственной измены и пособничества в ведении агрессивной войны. Добился признания Януковича виновным и приговора его к 13 годам лишения свободы.

С 2020 по 2021 год Руслан Кравченко работал начальником управления процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сферах Офиса Генерального прокурора Украины. В 2021 году Руслан Кравченко возглавил Бучанскую окружную прокуратуру Киевской области. С 31 марта 2022 года проводил фиксацию и расследование военных преступлений россиян в Буче.

В апреле 2023 года был назначен главой Киевской областной государственной администрации. На этой должности находился до конца декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года назначен главой Государственной налоговой службы Украины.

Антонина Туманова

Политика
Руслан Кравченко