Никаких заяв об отставке Генпрокурор Кравченко не подавал, он на рабочем месте и осуществляет свои полномочия - Офис Генпрокурора

10:25 • 4512 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
10:23 • 5100 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
07:00 • 12901 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 22253 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 34848 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 44363 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 36955 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 35761 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 53641 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 22346 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
Популярные новости
Одесса под вражеской атакой: инфраструктура повреждена, часть города без света и воды12 декабря, 01:35 • 8658 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg12 декабря, 02:14 • 17518 просмотра
США готовятся к захвату новых танкеров с венесуэльской нефтью - Reuters12 декабря, 03:22 • 10513 просмотра
Фицо заявил, что Словакия будет блокировать финансирование военных нужд Украины12 декабря, 03:58 • 16774 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW12 декабря, 04:30 • 17906 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 53641 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 57623 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 57399 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 68054 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 68203 просмотра
Никаких заяв об отставке Генпрокурор Кравченко не подавал, он на рабочем месте и осуществляет свои полномочия - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Информация об отставке Генерального прокурора Руслана Кравченко является недостоверной. Он находится на рабочем месте и исполняет свои полномочия.

Никаких заяв об отставке Генпрокурор Кравченко не подавал, он на рабочем месте и осуществляет свои полномочия - Офис Генпрокурора

Никаких заяв об отставке Генеральный прокурор Руслан Кравченко не подавал, - он находится на рабочем месте и осуществляет свои полномочия в полном объеме, заявили в Офисе Генпрокурора 12 декабря, пишет УНН.

Информация, распространенная отдельными Telegram-каналами, о якобы подаче Генеральным прокурором Русланом Кравченко заявления об отставке является недостоверной. Никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия

- подчеркнули в Офисе Генерального прокурора.

Юлия Шрамко

Политика
российская пропаганда
Социальная сеть
Руслан Кравченко