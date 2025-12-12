Никаких заяв об отставке Генпрокурор Кравченко не подавал, он на рабочем месте и осуществляет свои полномочия - Офис Генпрокурора

Никаких заяв об отставке Генеральный прокурор Руслан Кравченко не подавал, - он находится на рабочем месте и осуществляет свои полномочия в полном объеме, заявили в Офисе Генпрокурора 12 декабря, пишет УНН.

Информация, распространенная отдельными Telegram-каналами, о якобы подаче Генеральным прокурором Русланом Кравченко заявления об отставке является недостоверной. Никаких заявлений об отставке Генеральный прокурор не подавал. Он находится на рабочем месте и в полном объеме осуществляет свои полномочия - подчеркнули в Офисе Генерального прокурора.