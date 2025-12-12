Офіс Генпрокурора: жодних заяв про відставку Генпрокурор Кравченко не подавав, він на робочому місці та здійснює свої повноваження

$42.270.01
49.520.30
ukenru
11:37 • 80 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
10:25 • 4896 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
10:23 • 5980 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
07:00 • 13291 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 22658 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 35235 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 44694 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 37097 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 35829 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 53941 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4.4м/с
83%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Одеса під ворожою атакою: інфраструктура пошкоджена, частина міста без світла та води12 грудня, 01:35 • 9094 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg12 грудня, 02:14 • 17747 перегляди
США готуються до захоплення нових танкерів з венесуельською нафтою - Reuters12 грудня, 03:22 • 10739 перегляди
Фіцо заявив, що Словаччина блокуватиме фінансування військових потреб України12 грудня, 03:58 • 17002 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW12 грудня, 04:30 • 18140 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 53934 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 57892 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 57630 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 68284 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 68420 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Подоляк
Блогери
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Франція
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo10:01 • 2744 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 36733 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 36987 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 42068 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 38435 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Brent
FIFA (серія відеоігор)

Офіс Генпрокурора: жодних заяв про відставку Генпрокурор Кравченко не подавав, він на робочому місці та здійснює свої повноваження

Київ • УНН

 • 452 перегляди

Інформація про відставку Генерального прокурора Руслана Кравченка є недостовірною. Він перебуває на робочому місці та виконує свої повноваження.

Офіс Генпрокурора: жодних заяв про відставку Генпрокурор Кравченко не подавав, він на робочому місці та здійснює свої повноваження

Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор Руслан Кравченко не подавав, - він перебуває на робочому місці та здійснює свої повноваження у повному обсязі, заявили в Офісі Генпрокурора 12 грудня, пише УНН.

Інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Генеральним прокурором Русланом Кравченком заяви про відставку є недостовірною. Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження

- наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Біографічна довідка

Руслан Кравченко призначений Генеральним прокурором указом Президента України від 21 червня 2025 року.

Народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".

Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Юлія Шрамко

Політика
російська пропаганда
Соціальна мережа
Руслан Кравченко