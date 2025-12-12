Офіс Генпрокурора: жодних заяв про відставку Генпрокурор Кравченко не подавав, він на робочому місці та здійснює свої повноваження

Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор Руслан Кравченко не подавав, - він перебуває на робочому місці та здійснює свої повноваження у повному обсязі, заявили в Офісі Генпрокурора 12 грудня, пише УНН.

Інформація, поширена окремими Telegram-каналами, про нібито подання Генеральним прокурором Русланом Кравченком заяви про відставку є недостовірною. Жодних заяв про відставку Генеральний прокурор не подавав. Він перебуває на робочому місці та у повному обсязі здійснює свої повноваження - наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Біографічна довідка

Руслан Кравченко призначений Генеральним прокурором указом Президента України від 21 червня 2025 року.

Народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".

Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.