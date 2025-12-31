"Конец целой эпохи": почта Дании прекратила доставку писем после 400 лет, ящики распродают на аукционе

$42.390.17
49.860.20
ukenru
Эксклюзив
07:11 • 1954 просмотра
Курс гривны в 2026 году: эксперт рассказал, чего ожидать в следующем году
06:00 • 4776 просмотра
НБУ существенно девальвирует гривну: курс валют на последний день 2025 года
30 декабря, 18:06 • 20179 просмотра
Санта пересек границу Украины с подарками и «гарантиями безопасности» — пограничникиPhotoVideo
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50975 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
30 декабря, 15:00 • 36743 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
30 декабря, 13:51 • 32339 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
30 декабря, 13:07 • 30403 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
30 декабря, 12:27 • 21380 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
30 декабря, 11:22 • 19677 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 24229 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
4.2м/с
81%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Польша требует расследовать дезинформацию в TikTok с призывами к выходу из ЕС30 декабря, 23:34 • 7938 просмотра
Атака на Киевскую область: вражеский дрон поразил многоэтажку в Белой Церкви, под ударом и столица30 декабря, 23:58 • 3770 просмотра
Одесса подверглась массированной атаке БПЛА: повреждена жилая и энергетическая инфраструктура, пострадали детиPhoto31 декабря, 01:06 • 21482 просмотра
В Германии ограбили банк на 30 миллионов евро во время рождественских праздников31 декабря, 01:42 • 13796 просмотра
ISW: кремль отказывается предоставлять доказательства атаки украинских дронов на резиденцию путина и даже отрицает необходимость в этом04:30 • 5674 просмотра
публикации
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 43601 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 46820 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto30 декабря, 09:46 • 42223 просмотра
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора29 декабря, 12:07 • 69085 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве29 декабря, 10:49 • 67067 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Сергей Лысак
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Одесса
Польша
Реклама
УНН Lite
Вышел трейлер последней части «Очень странных дел»Video30 декабря, 19:50 • 14136 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
Эксклюзив
30 декабря, 15:27 • 50975 просмотра
Актер Идрис Эльба удостоен рыцарского звания30 декабря, 13:45 • 25432 просмотра
Бейонсе стала долларовой миллиардершей - Forbes29 декабря, 15:34 • 36908 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми29 декабря, 08:13 • 50174 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Шахед-136
Нефть марки Brent
ТикТок

"Конец целой эпохи": почта Дании прекратила доставку писем после 400 лет, ящики распродают на аукционе

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Датская почтовая служба PostNord прекратила доставку писем из-за резкого сокращения их использования. Количество писем, отправляемых по почте в стране, сократилось более чем на 90 процентов с 2000 года.

"Конец целой эпохи": почта Дании прекратила доставку писем после 400 лет, ящики распродают на аукционе

PostNord, давний поставщик почтовых услуг в Дании, доставила последние письма. Сейчас мало кто из датчан отправляет обычные письма, но некоторые оплакивают "конец целой эпохи", сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Почтовая служба Дании существует более 400 лет. Но резкое сокращение ее использования привело к тому, что давний почтовый оператор скандинавской страны полностью прекратил доставку писем, и это изменение вступило в силу во вторник, 30 декабря.

Датчане ожидали этого в течение нескольких месяцев: PostNord демонтировал свои красные почтовые ящики, которые когда-то встречались в общественных местах.

Исчезновение почтовых ящиков "на самом деле вызвало у людей сильные эмоции", сказала Юлия Ламе, исследователь трендов и директор датского коммуникационного агентства Lahme, "хотя большинство из них не отправляли писем уже 18 месяцев".

Согласно данным PostNord, компании, находящейся в совместном владении датского и шведского правительств, количество писем, отправляемых по почте в стране, сократилось более чем на 90 процентов с 2000 года. В следующем году в Дании компания будет доставлять только посылки, хотя в Швеции она будет продолжать доставлять письма.

Изменения частично связаны с сокращением объема государственной почты. Дания - одна из самых цифровых стран мира. Лишь 250 000 человек, или менее 5 процентов населения, по-прежнему получают официальные сообщения по почте.

"Люди просто больше не полагаются на бумажные письма так, как раньше", - заявил в электронном письме Андреас Бретвад, директор по коммуникациям PostNord Denmark. Он отметил, что на фоне того, как девять из десяти датчан ежемесячно совершают покупки онлайн, эти изменения "направлены на то, чтобы идти в ногу со временем и удовлетворять потребности общества. Это естественная эволюция".

Дания не сторонится обычной почты полностью. Оставшиеся сторонники бумажных писем, а также те немногие, кто отказался от цифровых государственных коммуникаций, смогут отправлять и получать письма через частную компанию Dao.

Хотя некоторые датчане тихо оплакивают услугу, которой они по большей части перестали пользоваться, этот переход кажется признаком времени.

Доставка физической почты сократилась по всему миру, что негативно сказалось на работе почтальонов в Германии, Греции, Великобритании и других странах. В марте PostNord объявила о сокращении 1500 сотрудников в Дании из 4600 человек.

Но Дания, похоже, стала первой страной, где давний почтовый перевозчик прекращает доставку писем. Швейцарский Всемирный почтовый союз, почтовое агентство Организации Объединенных Наций, заявил, что не имеет никаких записей о подобном шаге.

Многие датчане были поражены, когда в июне компания PostNord начала демонтировать ярко-красные почтовые ящики. Когда в начале этого месяца 1000 ящиков появились в продаже, их раскупили менее чем за три часа по цене, эквивалентной 315 или 236 долларам, в зависимости от состояния, а вырученные средства были направлены на помощь детям из бедных районов.

Датчане стремились получить частичку истории, как и жители Нью-Йорка, которые осенью на распродаже, организованной Управлением городского транспорта, купили старые оранжевые сиденья и списанные металлические вывески из городского метро.

"Это было потрясающе, - сказал Мадс Арлиен-Соборг, исследователь тенденций в сфере образа жизни из Копенгагена, столицы страны. - В этом есть какая-то ностальгия, которая очень важна".

В следующем месяце на аукцион будет выставлено еще 200 ящиков, многие из которых украшены местными художниками. Компания PostNord заявила, что ожидает быстрой продажи по разным ценам.

"Целая эпоха подходит к концу", - сказал Магнус Рестофте, директор музея коммуникаций Enigma в Копенгагене.

Однако некоторые эксперты отмечают признаки возвращения молодого поколения к написанию писем - если не как к регулярной привычке, то по крайней мере как к контркультурному увлечению винтажными технологиями.

"Пятьдесят лет назад люди получали так много писем, что почти воспринимали их как должное", - сказал Рестофте. Сегодня письма стали ценнее, добавил он, "именно потому, что мы получаем их так мало".

Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026 года04.12.25, 06:52 • 5042 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Техника
Тренд
благотворительность
The New York Times
Организация Объединенных Наций
Копенгаген
Дания
Швеция
Великобритания
Греция
Германия