"Конец целой эпохи": почта Дании прекратила доставку писем после 400 лет, ящики распродают на аукционе

PostNord, давний поставщик почтовых услуг в Дании, доставила последние письма. Сейчас мало кто из датчан отправляет обычные письма, но некоторые оплакивают "конец целой эпохи", сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Почтовая служба Дании существует более 400 лет. Но резкое сокращение ее использования привело к тому, что давний почтовый оператор скандинавской страны полностью прекратил доставку писем, и это изменение вступило в силу во вторник, 30 декабря.

Датчане ожидали этого в течение нескольких месяцев: PostNord демонтировал свои красные почтовые ящики, которые когда-то встречались в общественных местах.

Исчезновение почтовых ящиков "на самом деле вызвало у людей сильные эмоции", сказала Юлия Ламе, исследователь трендов и директор датского коммуникационного агентства Lahme, "хотя большинство из них не отправляли писем уже 18 месяцев".

Согласно данным PostNord, компании, находящейся в совместном владении датского и шведского правительств, количество писем, отправляемых по почте в стране, сократилось более чем на 90 процентов с 2000 года. В следующем году в Дании компания будет доставлять только посылки, хотя в Швеции она будет продолжать доставлять письма.

Изменения частично связаны с сокращением объема государственной почты. Дания - одна из самых цифровых стран мира. Лишь 250 000 человек, или менее 5 процентов населения, по-прежнему получают официальные сообщения по почте.

"Люди просто больше не полагаются на бумажные письма так, как раньше", - заявил в электронном письме Андреас Бретвад, директор по коммуникациям PostNord Denmark. Он отметил, что на фоне того, как девять из десяти датчан ежемесячно совершают покупки онлайн, эти изменения "направлены на то, чтобы идти в ногу со временем и удовлетворять потребности общества. Это естественная эволюция".

Дания не сторонится обычной почты полностью. Оставшиеся сторонники бумажных писем, а также те немногие, кто отказался от цифровых государственных коммуникаций, смогут отправлять и получать письма через частную компанию Dao.

Хотя некоторые датчане тихо оплакивают услугу, которой они по большей части перестали пользоваться, этот переход кажется признаком времени.

Доставка физической почты сократилась по всему миру, что негативно сказалось на работе почтальонов в Германии, Греции, Великобритании и других странах. В марте PostNord объявила о сокращении 1500 сотрудников в Дании из 4600 человек.

Но Дания, похоже, стала первой страной, где давний почтовый перевозчик прекращает доставку писем. Швейцарский Всемирный почтовый союз, почтовое агентство Организации Объединенных Наций, заявил, что не имеет никаких записей о подобном шаге.

Многие датчане были поражены, когда в июне компания PostNord начала демонтировать ярко-красные почтовые ящики. Когда в начале этого месяца 1000 ящиков появились в продаже, их раскупили менее чем за три часа по цене, эквивалентной 315 или 236 долларам, в зависимости от состояния, а вырученные средства были направлены на помощь детям из бедных районов.

Датчане стремились получить частичку истории, как и жители Нью-Йорка, которые осенью на распродаже, организованной Управлением городского транспорта, купили старые оранжевые сиденья и списанные металлические вывески из городского метро.

"Это было потрясающе, - сказал Мадс Арлиен-Соборг, исследователь тенденций в сфере образа жизни из Копенгагена, столицы страны. - В этом есть какая-то ностальгия, которая очень важна".

В следующем месяце на аукцион будет выставлено еще 200 ящиков, многие из которых украшены местными художниками. Компания PostNord заявила, что ожидает быстрой продажи по разным ценам.

"Целая эпоха подходит к концу", - сказал Магнус Рестофте, директор музея коммуникаций Enigma в Копенгагене.

Однако некоторые эксперты отмечают признаки возвращения молодого поколения к написанию писем - если не как к регулярной привычке, то по крайней мере как к контркультурному увлечению винтажными технологиями.

"Пятьдесят лет назад люди получали так много писем, что почти воспринимали их как должное", - сказал Рестофте. Сегодня письма стали ценнее, добавил он, "именно потому, что мы получаем их так мало".

