"Кінець цілої епохи": пошта Данії припинила доставку листів після 400 років, скриньки розпродають на аукціоні

PostNord, давній постачальник поштових послуг у Данії, доставила останні листи. Нині мало хто з данців надсилає звичайні листи, але дехто оплакує "кінець цілої епохи", повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Поштова служба Данії існує понад 400 років. Але різке скорочення її використання призвело до того, що давній поштовий оператор скандинавської країни повністю припинив доставку листів, і ця зміна набрала чинності у вівторок, 30 грудня.

Данці очікували цього протягом кількох місяців: PostNord демонтував свої червоні поштові скриньки, які колись зустрічалися в громадських місцях.

Зникнення поштових скриньок "насправді викликало у людей сильні емоції", сказала Юлія Ламе, дослідник трендів та директор данського комунікаційного агентства Lahme, "хоч більшість із них не надсилали листів уже 18 місяців".

Згідно з даними PostNord, компанії, що перебуває у спільному володінні данського та шведського урядів, кількість листів, що надсилаються поштою в країні, скоротилася більш ніж на 90 відсотків з 2000 року. Наступного року в Данії компанія доставлятиме лише посилки, хоча у Швеції вона продовжуватиме доставляти листи.

Зміни частково пов'язані зі скороченням обсягу державної пошти. Данія - одна з найбільш цифрових країн світу. Лише 250 000 осіб, або менше 5 відсотків населення, як і раніше, отримують офіційні повідомлення поштою.

"Люди просто більше не покладаються на паперові листи так, як раніше", - заявив в електронному листі Андреас Бретвад, директор з комунікацій PostNord Denmark. Він зазначив, що на тлі того, як дев'ять із десяти данців щомісяця здійснюють покупки онлайн, ці зміни "спрямовані на те, щоб йти в ногу з часом та задовольняти потреби суспільства. Це природна еволюція".

Данія не цурається звичайної пошти повністю. Прихильники паперових листів, що залишилися, а також ті небагато, хто відмовився від цифрових державних комунікацій, зможуть відправляти і отримувати листи через приватну компанію Dao.

Хоч як деякі данці тихо оплакують послугу, якою вони здебільшого перестали користуватися, цей перехід здається ознакою часу.

Доставка фізичної пошти скоротилася по всьому світу, що негативно позначилося на роботі листонош у Німеччині, Греції, Великій Британії та інших країнах. У березні PostNord оголосила про скорочення 1500 співробітників у Данії із 4600 осіб.

Але Данія, схоже, стала першою країною, де довгий час поштовий перевізник, припиняє доставку листів. Швейцарський Всесвітній поштовий союз, поштове агентство Організації Об'єднаних Націй, заявив, що не має жодних записів про подібний крок.

Багато данців були вражені, коли в червні компанія PostNord почала демонтувати яскраво-червоні поштові скриньки. Коли на початку цього місяця 1000 скриньок з'явилися у продажу, їх розкупили менш ніж за три години за ціною, еквівалентною 315 або 236 доларам, залежно від статків, а виручені кошти були спрямовані на допомогу дітям із бідних районів.

Данці прагнули отримати частинку історії, як і жителі Нью-Йорка, які восени на розпродажі, організованому Управлінням міського транспорту, купили старі помаранчеві сидіння та списані металеві вивіски з міського метро.

"Це було приголомшливо, - сказав Мадс Арлієн-Соборг, дослідник тенденцій у сфері способу життя з Копенгагена, столиці країни. - У цьому є якась ностальгія, яка є дуже важливою".

Наступного місяця на аукціон буде виставлено ще 200 скриньок, багато з яких прикрашені місцевими художниками. Компанія PostNord заявила, що очікує швидкого продажу за різними цінами.

"Ціла епоха добігає кінця", - сказав Магнус Рестофте, директор музею комунікацій Enigma у Копенгагені.

Проте деякі експерти наголошують на ознаках повернення молодого покоління до написання листів - якщо не як до регулярної звички, то принаймні як до контркультурного захоплення вінтажними технологіями.

"П'ятдесят років тому люди отримували так багато листів, що майже сприймали їх як належне", - сказав Рестофте. Сьогодні листи стали ціннішими, додав він, "саме тому, що ми отримуємо їх так мало".

